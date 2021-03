Fani Stipković (39) bivša manekenka i televizijska novinarka s madridskom adresom koja je široj javnosti postala poznata preko jumbo plakata kampanje Prijatelja životinja 'Za Hrvatsku bez krzna', odlučila je za 'Ekran' Večernjeg lista otvoreno progovoriti o svojem najtežem životnom periodu, ali i nadama za budućnost.

Naime, Fani je u dobi od 22 godine dijagnosticirana Chronova bolest, a prije osam godina pretrpjela je i septički šok od trovanja hranom.

- Organi su mi bili počeli otkazivati, čudom sam se oporavila i ostala živa - kaže Fani kojoj su liječnici savjetovali da odustane od karijere, a posebno od intenzivnog vježbanja.

No Fani je odlučila zanemariti preporuke.

- Mislim da svatko najbolje poznaje sebe i ako dobro upoznate svoje tijelo i um, možete biti najbolji doktor, psiholog i prijatelj sam sebi, uz respekt prema medicini koju poštujem i koristim - priznaje Stipković.

Fani se tad odlučila za zdrav život i sad je, kaže, ne samo zdrava, već i sretna i zaljubljena. Premda ni jedna njezina veza nije bila javna, Korčulanka ne skriva da ju ova ispunjava. S dečkom, čije ime još ne otkriva, spojio ju je posao.

- Znam da ne govorim o tome koliko bi neki željeli, ali oduvijek sam bila rezervirana kad je riječ o mojem privatnom životu jer nisam htjela da me ljudi percipiraju kroz to - kaže i obećava kako će se i po tom pitranju otvoriti kad za to dođe vrijeme.

O povratku u Hrvatsku odlučit će u doogovoru s dečkom, no ne skriva da joj nedostaju obitelj, prijatelji i naši običaji.

- Ima kriznih razdoblja kad mi dođe da se vratim u Hrvatsku. Ali kad sam dugo van Madrida, uhvati me jaka želja da se ondje vratim. U Madridu sam stvorila novi život, svoj dom, dosta toga se promijenilo, život mi je dobio novi zaokret.

Madrid se sada, kaže novinarka, ipak prilagodio epidemiološkoj sitaciji.

- Svi nosimo maske, ali ostalo funkcionira manje-više normalno. Ceste su pune ljudi, restorani, svi uživaju na terasama, teško je zaustaviti Španjolce ili im oduzeti kvalitetu života.

Na kraju je Fani otkrila i svoju najveću inspiraciju - biti uzor i promijeniti nekome život.

- To mi je veliki motiv, mislim uvijek na našu zemlju, obitelj i prijatelje, na žene, na ljude koji dolaze iz malih sredina i imaju velike snove i na one koji u ovom trenutku žele odustati - iskreno će Fani koja je dva puta bila proglašena najljepšom novinarkom Europe i jedina je žena u povijesti koja je postala članica Izvršnog odbora IFFHS-a. No što se njezina najvećeg uspjeha tiče, tvrdi da je to ipak postizanje unutarnjeg mira.

