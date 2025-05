Fanovi 'Igre prijestolja' morat će još pričekati na novi 'spinoff'

Obožavatelji serije 'Igra prijestolja' morat će pričekati još neko vrijeme da se vrate u Westeros. Kako navodi Variety, premijera novog 'spinoffa' naziva 'A Knight of the Seven Kingdoms' pomaknuta je na 2026. godinu.

Iako još nije službeno poznato kada bi trebala biti premijera, ranije su iz Warner Brosa rekli da bi drugi 'spinoff' ove popularne serije mogao izaći krajem ove godine. U srijedu su na prezentaciji nove serije pokazali i prvi trailer, a na kojem je pisalo da stiže ipak 2026. No, moguće je da će to biti odmah početkom godine.

HBO za sada nije još najavio ni novu sezonu serije 'House of Dragon' koja je trenutno u produkciji.

Nova serija 'A Knight of the Seven Kingdoms' nastala je prema adaptaciji novele Georgea R.R. Martina 'The Hedge Knight', a radnja se odvija 100 godina prije 'Igre prijestolja' i 100 godina nakon radnje iz serije 'House of Dragon'.