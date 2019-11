Fanovi napali Hanu: Napravila si grudi, a zakopčana si do grla

Reality zvijezda i pobjednica prve sezone showa 'Gospodin savršeni' Hana Rodić (21) prvi put se pred malim ekranima pojavila kao zanosna crnka. I sama je priznala da je 'ovisna' o šminkanju, pa je našminkana išla čak i na jedrilicu, a često je nosila leće kako bi imala plave oči.

Foto: Instagram

Od tad je prošlo više od godinu dana, a Hana se danas može pohvaliti sasvim drugačijim izgledom. Postepeno je počela posvjetljivati kosu iz crne u plavu. Na društvenj mreži prati ju više od 83 tisuće ljudi. Dok neki hvale njezin novi izgled drugima ipak smeta što što u prvi plan ne stavlja svoje obline, pa je na novoj fotografiji dobila negativne komentare.

- Uradila grudi, a non stop si zakopčana do grla.... - samo je jedan od negativnih komentara. Zagrepčanka se ne osvrće na njih već redovito, kaže, radi na sebi. Nedavno se na društvenim mrežama pohvalila kako je gotova s transformacijom barem kad je kosa u pitanju.

- Nakon što sam iz crne prelazila u ovu boju, morala sam dosta skratiti svoju kosu - izjavila je Hana te dodala kako je za frizuru potegnula sve do Beograda gdje je ugradila ekstenzije.

Foto: Instagram

No, to nije jedina stvar koju je Hana ugradila kako bi se proljepšala. Reality zvijezda otvoreno je priznala kako je za veće grudi potegnula čak do Turske. Danas je ponosna vlasnica četvorke i sretna je jer se može pohvaliti bujnim grudima.

- Napravila sam onakve grudi kakve sam oduvijek željela i smatram da je ovo idealna veličina u odnosu na moje tijelo. Prije sam imala košaricu B i nisam bila zadovoljna tom veličinom. Smatram da je to jedan od razloga zašto sam uvijek bila besprijekorno našminkana. Make up mi je davao ženstvenost i dodatno samopouzdanje zbog malih grudi. Sad sam ponosna vlasnica četvorki - rekla je Hana koja tvrdi da je samopouzdanje najseksi stvar koju žena može imati. Zbog toga je i stavila hijaluronsku kiselinu u usnice.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Uz sve to Rodić je napravila i dvije tetovaže. Na ruku je stavila dvije ruže, dok je na lijevu nogu istetovirala uzrečicu na engleskom jeziku 'Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground', što u prijevodu znači 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'.

Foto: Instagram

Citat sam odabrala jer mi je krenulo u karijeri, voljela bih ostati ista i željela sam imati nešto što će me svaki dan podsjećati da se ne promijenim - izjavila je Hana te dodala kako je od kad je u vezi s Goranom Jurenecom (39) postala top model.

- Da. Sad su mi mjere 90-64-90, još skinem četiri centimetra u struku i lagano na pistu Victoria's Secreta - našalila se Zagrepčanka.

