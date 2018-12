Fanovi ne vjeruju: Rogen otkrio novi detalj o filmu 'Sam u kući'

Kanadski glumac Seth Rogen (36) na Twitteru je objavio zanimljiv status i tako začudio svoje obožavatelje. Naime, glumac je tek nedavno otkrio nešto o filmu što ga je poprilično iznenadilo.

- Cijelo svoje djetinjstvo mislio sam da je film koji Kevin gleda u 'Sam u kući' zapravo starinski film - napisao je na svom Twitter profilu.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.