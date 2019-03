Fanovi 'pljuvali' Emily: Fotkom si htjela osramotiti prijateljicu

Namjerno si objavila ovu fotografiju samo kako bi ti izgledala bolje, napisala je u komentaru pratiteljica Emily Ratajkowski (27). Manekenka i glumica na društvenim je mrežama objavila fotografiju na kojoj leži na plaži s prijateljicom koja je, kako misle njezini obožavatelji, 'malo punija' nakon čega se odmah našla na udaru kritika.

Djevojke su pozirale u kupaćim kostimima, a pratitelji su Emily optužili da je tu fotografiju objavila isključivo s namjerom da ispadne ljepša i mršavija od svoje prijateljice.

- Zašto si to napravila? Ako je ta fotografija način da se osjećaš bolje i dobiješ više pratitelja, onda to nije u redu. Kakva si ti to prijateljica? - samo je jedan od mnogih negativnih komentara koje je manekenka 'zaradila' ovom objavom.

Međutim, ni Emily im nije ostala dužna, već im je u komentarima odlučila odgovoriti na optužbe.

- Ovi hetjeri nisu normalni. Samo zato jer ste navikli viđati određeni tip tijela na mom osobnom Instagram profilu, to ne znači da se samo on smatra 'idealnim' - napisala je Ratajkowski koja i inače često objavljuje golišave i provokativne fotografije na društvenim mrežama.

Njezini obožavatelji u posljednje je vrijeme često kritiziraju jer tvrde da je premršava pa time, kako kažu, promovira 'nezdrav izgled' među djevojkama kojima bi trebala biti uzor.

