Fanovi su ih čekali na stadionu, Žera je prošao kraj nesreće... Kolege više nikada nije vidio

Trebala je to biti jedna od najveselijih noći u njihovoj karijeri, a za njihovu publiku, njih 1500 na stadionu Kantarevac, provod kojeg bi pamtili do kraja života. Ipak, postao je jedan od najtragičnijih dana za regionalnu glazbenu scenu.

Tog 18. rujna 1986. godine Crvena jabuka imala je prvi koncert u sklopu velike turneje po Bosni i Hercegovini, a prva stanica bila je Mostar. Tako su se članovi benda u popodnevnim satima uputili za Hercegovinu u tri automobila, fići, golfu i tristaću (Zastavi 1500). U fići su sjedili Zlatan Arslanagić, Dražen Ričl i Aljoša Buha. Odmah iza, u golfu, sjedili su Dražen Žerić i Darko Jelčić, a u tristaću su bili predstavnici organizatora.

Foto: Youtube/Screenshoot

Na polovici puta, u blizini Jablanice, Žera i Jelčić iz golfa su vidjeli da se dogodila prometna nesreća, no nisu se previše brinuli jer su vjerovali da su njihovi kolege već sretno stigli u Mostar. No, kada su stigli, kolega iz fiće nije bilo. Počela je nervoza, Žera je nazvao hotel misleći da su tamo, no dobio je odgovor kako nisu viđeni. Potom zove policiju koja je potvrdila najveći strah, da su unesrećeni u fići upravo članovi benda.

Publika na stadionu se već lagano zagrijavala uz snimke njihovih hitova, a onda je stigla vijest da se koncert odgađa.

Aljoša je poginuo u prometnoj nesreći, a Zlatan i Dražen bili su teško ozlijeđeni i smješteni na kirurgiju mostarskog Medicinskog centra.

Jablanica: Spomenik članovima Crvene jabuke koji su poginuli u prometnoj nesreći | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Umjesto da su ih dočekali na stadionu, fanovi su se lagano povlačili s odgođenog koncerta, a neki su se počeli okupljati pred bolnicom. Htjeli su pomoći, donirati krv... Arslanagić je već idućeg jutra bio izvan životne opasnosti, dok je unesrećeni Ričl imao teške ozljede glave pa su ga prebacili u Beograd.

Zlaja je nakon nekoliko dana napustio bolnicu, a Dražen Ričl Para nije se probudio iz kome i preminuo je 1. listopada.

Elvira Ričl, majka Dražena Ričla, kasnije se pitala kako je njezin sin završio u kobnom fići. Kada ga je upitala kojim kolima ide, rekao joj je da će putovati golfom jer Zlajin fićo nije ispravan.

Foto: screenshot/Youtube

Njoj je za nesreću javio Žera, odmah se uputila za Mostar gdje je stigla oko četiri ujutro. Prisjećala se da helikopter nije mogao sletjeti jer je Mostarom harao jaki vjetar, pa su njezinog ozlijeđenog sina u Beograd poslali avionom. Umjesto veselih koncerata s tisućama ljudi, Draženu je 10.000 ljudi stiglo na sprovod.