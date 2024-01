Fanovi su optužili Madonnu za lažno oglašavanje: 'Kasnila je dva sata, želim novce nazad!'

Pop divu Madonnu (65) dvoje obožavatelja je optužilo za 'lažno oglašavanje' nakon što je kasnila s nastupom, javlja Page Six. Pjevačica je trenutačno na 'Celebration' turneji, a fanovi nisu zadovoljni nakon koncerta u Brooklynu.

Navodno je koncert trebao početi u 20.30 sati, a pjevačica je na pozornicu izašla tek nakon dva sata. Obožavatelji tvrde da ovo nije prvi put da koncert započinje kasnije. Naime, Madonna je zakasnila na zadnja tri nastupa u New Yorku.

Prema pisanju stranih medija, u podnesenoj tužbi navode 'bezobzirno lažno oglašavanje, nemarno i krivo predstavljanje i nepravednu i obmanjujuću trgovačku praksu'. Brojni su se oglasili i na društvenim mrežama, kritizirajući pjevačicu.

'Baš me briga ako si ti Madonna, to nije u redu', 'Ako kasniš dva sata, to je bezobrazno', 'Bio je sjajan show, ali prekasno je započeo', pisali su neki na društvenoj mreži Twitter.

Neki su bili toliko ljutit pa su pisali kako traže povrat novca jer su, kako pišu, predugo čekali, a izvor blizak Madonni tvrdi kako je koncert počeo kasnije zbog tehničkih problema, koji su se dogodili na tonskoj probi, piše Page Six.

Podsjetimo, Madonna je započela spomenutu turneju nekoliko mjeseci nakon što je primljena na intenzivnu njegu zbog bakterijske infekcije. U lipnju prošle godine se otkrilo kako je pjevačica pronađena nepokretna i bez svijesti u svom domu u New Yorku nakon 'napornog vježbanja'.