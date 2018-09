Fanovi su šokirani: Zvijezda 'Sulejmana' teško je bolesna

Glumica Nebahat Çehre (74), koja je poznata po sapunicama 'Sulejman Veličanstveni' i 'Strasti orijenta', ima Alzheimerovu bolest, tvrde turski mediji. Tvrde da je bolest Turkinju potpuno promijenila unatoč tome što je godinama vodila brigu o svom zdravlju i izgledu.

Foto: Instagram

No glumičini fanovi ne vjeruju da je bolesna jer se čini jako dobro, a u srijedu je objavila i fotografiju uz koju je istaknula da je imala 'sretnu večer'. Nebahat često daju komplimente da uopće ne izgleda kao da ima 74 godine zbog svoje ljepote i vitke linije, no ona tvrdi da uopće ne vježba.

- Ranije sam redovito išla u teretanu, ali često dobivala upale grla pa sam prestala. Igrala sam tenis dok mi jednom nije pozlilo na terenu, tada sam se uplašila i to napustila. Ne prakticiram nikakve sportske aktivnosti niti dijete - istaknula je glumica. Dodala je kako ima snažnu samokontrolu i dva, tri dana može obilno jesti, a potom potpuno izgubi apetit.

- Dan obavezno počnem doručkom, ali ne ručam - rekla je. Nebahat je imala teško djetinjstvo i njezin otac, pravnik gruzijskog podrijetla preminuo je od infarkta kad su joj bile samo četiri godine.

- Rano sam ostala bez oca i bila sam iznimno sramežljiva, povučena i plaha, usudila bih se čak reći uplašena djevojčica - ispričala je glumica koja se s 15 godina prijavila na natjcanje za Miss Turske. Nebahat je pobijedila i 1960. godine je predstavljala svoju zemlju na svjetskom izboru u Londonu.

Foto: Instagram

- Nikada od svoje obitelji nisam tražila novac. Na izbor ljepote su me poslali s doslovno jednom turskom lirom u džepu. Na granici su me zaustavili i nisu mi dali da idem u London jer sam premlada pa sam pod garancijom premijera ipak otišla na natjecanje. Ušla sam u avion s 50 centi, ali to je život na koji sam navikla - prisjetila se.

Foto: Instagram

Nakon izbora ljepote Nebahat je dobila brojne ponude za uloge i kao 17-godišnjakinja je glumila u filmu 'Yaban Gulu'. No na nju je 'trag ostavio' angažman u 'Kamali Zeybeku' 1964. kada je upoznala glumačku legendu, pokojnog Yilmaza Güneya. Nehabat je s njime ušla u vezu, a uskoro je saznala da on ima drugu ženu koja čeka njegovo dijete. Par je prebrodio taj problem i vjenčali su se 1967., no njihov je brak potrajao tek 15 mjeseci.

Foto: Instagram

Glumica se 1976. udala za košarkaša Yavuza Demira s kojim je izdržala samo tri godine. U braku je zatrudnjela, a odlučila je pobaciti nakon što je shvatila da ju čeka još jedan ljubavni krah.

- Odrasla sam uz očuha, nisam imala pravog tatu i zbog toga nisam htjela da moje dijete prolazi istu situaciju. Tada sam sebi obećala da ću, ako budem ikad imala brak za koji vjerujem da će opstati, imati i dijete - istaknula je. Osim što je glumila u turskim sapunicama, Nebahat je odigrala i nekoliko uloga u erotskim filmovima.

Foto: Instagram

- Turska je konzervativna zemlja i nimalo mi nije bilo ugodno zbog obitelji. Ipak, pobijedila sam predrasude. Sve ovo što sam danas postigla govori mi da sam bila u pravu - zaključila je glumica koja je znala naljutit javnost jer ne nosi grudnjake ispod prozirnih majica.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!