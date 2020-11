Fanovima se nije svidio Indirin stajling: 'Perika je užas, Grubnić želi od tebe napraviti Šuput...'

Svoju frizuru trebaš furati, ne ove perike sorry, to nije Indira koja je jedinstvena i originalna, furaj svoj stil s kratkom frizurom i cool odjećom kao prije, samo su neki od komentara na društvenoj mreži

<p>U najnovijoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pjevačica i članica žirija <strong>Indira Levak </strong>(47) ponovno je iznenadila outfitom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Odjenula je kratku žutu haljinu te je pokazala duboki dekolte. Imala je i plavu periku, a fotografije je podijelila na Instagramu.</p><p>- Ja sam se nasmijala, naplesala, uživala u njihovim transformacijama!! Mario Valentić razvalio! Bravo Mustafa. Tko je vas oduševio? - napisala je u opis objave.</p><p>Iako su joj neki pisali da joj šiške predivno stoje, mnogim pratiteljima nije se svidjelo kako je Indiru sredio stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38).</p><p>'Divna Indira, ali svoju frizuru trebaš furati, ne ove perike sorry', 'Bez ljutnje, ali Grubnić želi napraviti od tebe Maju Šuput. To nije Indira koja je jedinstvena i originalna', 'Ova perika je užas... Furaj svoj stil s kratkom frizurom i cool odjećom kao prije', samo su neki od komentara.</p><p>Inače, Grubnić je u nedavnom intervjuu za 24sata otkrio koje ideje ima za Indiru, ali i za <strong>Maju Šuput Tatarinov </strong>(41) te <strong>Nives Celzijus </strong>(38) kada su njihovi stajlinzi u pitanju.</p><p>- Iako će Maja biti nešto decentnija, to nikako neće biti slučaj s Indirom. Nju sam zamislio kao dugokosu, ha ha ha. Indirina odjeća će pratiti ustvari njezin temperament i činjenicu da je ona ipak pjevačica, dakle u njezinu slučaju nikako neće nedostajati šljokica, perja i ostalih efektnih detalja - rekao nam je tada.</p>