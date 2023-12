Farmer Mijo otkrio tko mu je cura, sad odgovorio hejterima: 'Zlobni nam ne mogu ništa!'

Farmer Mijo Bošnjak, kandidat 16. sezone showa 'Ljubav je na selu', otkrio je da ima novu djevojku. Svoju zaljubljenost ne skriva, a s curom Josipom često objavljuje fotografije na društvenim mrežama.

On se jučer ponovno oglasio na društvenim mrežama, i to s novom fotkom na kojoj pozira s Josipom.

- Mi smo sretni, a vi komentirajte što hoćete! Hvala pravim prijateljima, a zlobni nam i tako ne mogu ništa - napisao je uz fotku.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Mijo se s Josipom dopisivao i tijekom snimanja showa, a zbog nje se čak posvađao s kandidatkinjom Brankicom.

Zajedno su bili na romantičnom putovanju, a Mijo se nadao da će između njih zaiskriti. Međutim, Brankica je smatrala da farmer nije iskren prema njoj. 'Bilo mi je lijepo cijelo vrijeme, ali eto, danas je pokvarila sve. Dan je protekao više u mojoj šutnji, izbjegavanju razgovora', rekao je tada Mijo.

Foto: RTL

Odlučili su ostati prijatelji, ali je Mijo priznao da je očekivao više. Kasnije se farmer oglasio za RTL te progovorio o njihovoj svađi.

- Ona je znala sve prije one svađe za ručkom. Rekao sam joj da sam upoznao curu. Rekao sam joj za nju. Tijekom svađe sam se povukao jer nisam netko tko bi burno reagirao. Pretjerala je, ali i to ću oprostiti. Ponašala se za ručkom kao da smo u braku. Radila je cirkus, osramotila me. Pred kamerama je druga osoba. Ja sam isti pred kamerama i iza kamera - ispričao je tada Bošnjak.

Foto: RTL

Rekao je i da je dao priliku Branki i vezi s njom te da, danas novoj djevojci, tada nije obećao ništa.

- Ništa nisam obećao ovoj djevojci jer sam htio vidjeti misli li Branka ozbiljno. Želio sam pokušati s njom. No Branka me otpilila. Nudila mi je cijelo vrijeme prijateljstvo. Bilo nam je zabavno i družili smo se, a onda me je vrijeđala pred kamerama da bi se opravdala. Iza kamera se smije, a pred njima me pita nešto i ne znam što bih joj rekao - rekao je. Dodao je i da ga je jako povrijedilo Brankičino ponašanje jer je smatrao da su prijatelji. Otkrio je i da su se ona i Josipa dopisivale.

Foto: RTL

Tada je progovorio i o svojoj novoj ljubavi.

- Josipa je dobra osoba. Želi biti sa mnom, imati dijete. Rekao sam joj da želim razmisliti i da i ona razmisli. S Josipom planiram ozbiljno. Svjesna je razlike u godinama. Voli me. Želi biti sa mnom. Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Ali kad sam vidio da ništa neće biti s Brankom, vratio sam joj se. Josipa je na svom mjestu. Imala je loših iskustava u ljubavi. Nema nikakvog interesa. Sve je dok ide ide. Kod mene je sve dogovor. Nema svađe i burnih rasprava - rekao je farmer.