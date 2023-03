Farmer Milko družio se s drugim djevojkama, pa naljutio Mandu: Zašto ne bih gledao druge žene?

Milan Ercegović zvan Milko već je počeo osvajati dame u showu 'Ljubav je na selu'. Za Šibenčaninom su već poludjele kandidatkinje, a na prvoj zabavi uspio ih je i napraviti ljubomornima. Ipak, jedna dama mu se najviše svidjela.

- Pa sve su mi bile šarmantne i zabavne, ali nekako me Ankica na prvu najviše dojmila - rekao je za RTL i priznao da mu je ona simpatična i zabavna.

- Voli razgovarati o osjećajima i ako joj nešto smeta odmah mi to i kaže, nekako me gura da popravim svoje emocionalno stanje, odnosno ugodno mi je s njom pričati o emocijama - dodao je i naveo kako Rada, koju je prvu izbacio, jednostavno nije bila njegov tip žene.

Milko se na prvoj zabavi družio s drugim kandidatkinjama, što je njegove djevojke učinilo ljubomornima.

- Gledajte, zašto ne bih mogao pogledati drugu ženu. To ne znači ništa loše. Družio sam se sa svojim kandidatkinjama, ali popričao sam malo i s drugima, sve prijateljski. To što su moje kandidatkinje shvatile krivo, to je do njih, ne do mene - objasnio je Milko.

Manda je bila ljuta zbog toga, ali farmer je dodao kako su sve riješili i sad je atmosfera opet ugodna.

