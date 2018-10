Farmeri morali čuvali ovce: Pobjegle su im nakon par sati

Dan na farmi protekao je poprilično stresno i obavijen raznim trzavicama i svađama, a dogodila im se i mala nezgoda. Na farmu je stigao mentor Joža i farmerima doveo gospodina Peru, vlasnika ovaca koji je odlučio svoje ovce povjeriti farmerima na čuvanje.

Gospodin Pero objasnio im je da ovce moraju ići na ispašu dva puta dnevno te im je dao uputu kada, koliko i čime ih treba hraniti. Za tri tjedna koliko bi ovce bile na čuvanju, Pero je ponudio farmerima 30 dukata.

- Vodite brigu o njima - upozorio je mentor Joža farmere te kazao kako jedan od njih mora biti odgovoran.

Foto: Nova TV

- Količina ovaca me iznenadila neugodno. Očekivali smo desetak, a ovdje ih ima 65 ovaca - zatečen je bio Saša, no zaključio je kako su sposobni brinuti se za njih. Za razliku od njih, gazda Jasmin nije baš siguran u svoje farmere.

- Oni su se javili za ovce kao da znaju nešto, ali ja mislim da ne znaju ništa. To će biti dva, tri dana ili tjedan dana super, pa će onda ostajati bez vode, neće im davati - kazao je. No, unatoč entuzijazmu i uvjerenju kako neće biti nikakvih problema, samo par sati nakon što su mentor i vlasnik ovaca, Pero, napustili farmu, ovce su im pobjegle.

Foto: Nova TV

- Čak su na jednom mjestu i probile ogradu, jake su i snalažljive, skaču i teško ih je kontrolirati. Još nemamo neki autoritet nad njima - opisao je Jurica borbu s ovcama, no nakon trosatne potrage, ipak su ih uspjeli vratiti na farmu.

- Prihvatili smo ponudu da čuvamo ovce, ali ispostavilo se i da nije baš najbolja odluka. 30 dukata je po meni premalo, a uvjeti nisu još najbolji - zaključio je Jurica, a nakon što su ih zbrinuli, Saša je dodao: 'Sve je spremno, štala je počišćena i bit će na sigurnom večeras'.

Foto: Nova TV

Farmere je posjetio i trgovački putnik koji im je donio novu robu. Ovoga tjedna farmeri su za trgovačkog putnika pripremili domaće brašno i rukotvorine i veliku kutiju za drva, no on nije bio pretjerano zadovoljan viđenim, pa nije farmerima za to dao više od 16 dukata. U trgovanju su sudjelovali Jurica, Roberto i Matej i dok su oni uvjerenja da su dobro trgovali, neki farmeri nisu oduševljeni.

- Jasmin kao naš gazda imao je danas priliku obaviti trgovinu. Po meni su dobar posao napravili. Pušačima su uzeli duhan, nepušačima čokoladu i sok, naručili dosta korisnih stvari - komentirao je Srećko koji je sa strane gledao trgovanje. Za razliku od Srećka koji je bio prezadovoljan, Lucija ne dijeli njegovo mišljenje.

- Jurica je danas jako loše prošao u trampi, ne zna se cjenkati. S jedne strane ga razumijem jer je on više vremena u mlinu i te proizvode cijeni, ali ne možeš nabijati cijenu i odbijati nekoga tko tebi daje kruh - zaključila je.

Foto: Nova TV

