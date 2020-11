Farmeri opleli po Silviju: 'Nema volje, više pojede no što radi...'

Saša je tankih živaca, a na tapeti mu se našao Silvio za kojeg ima puno zamjerki. No Saša nije jedini, već se na Silvija požalila i Zdenka, kojoj najviše smeta koliko Silvio jede

<p>Kako je mentor <strong>Jure</strong> farmerima dao još jedan dan da završe radove, od ranog jutra uhvatili su se posla. Dok je tim izvidnica međusobno razdijelio poslove, tim trstika i dalje ne odstupa od svojih načela -<strong> Saša</strong> radi, a ostali mu dodaju alate.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, Saša je i dalje tankih živaca, a ovoga puta na tapeti mu se našao<strong> Silvio</strong> za kojega kaže kako nije vičan u fizičkim poslovima na farmi.</p><p>- Na Silvija imam puno zamjerki, kod nas bi se to reklo da je to hrpa mišića bez pokrića. U smislu poslova koje mi obavljamo da bar volju pokaže, a snagu ima - kazao je Saša, a <strong>Maja</strong> je komentirala:</p><p>- Da je u Splitu, netko mu ga čušnuo, kao ajde, bar nešto reagiraj, nešto neka se dogodi!</p><p> Dok je Saša na izmaku snaga, a ostali članovi iz tima ne uspijevaju predahnuti, Silvio ima jedan potpuno drugačiji doživljaj zadatka.</p><p>- Svatko bi nešto htio raditi, a nema posla - izjavio je te dodao kako se nada da će uskoro dobiti neki zadatak u kojem će se moći pokazati.</p><p>Pik na Silvija ima i <strong>Zdenka</strong>, kojoj najviše smeta koliko Silvio jede. Posebno ju je povrijedio, kaže, kada je za doručkom burno reagirao jer Zdenka uz jaja nije poslužila povrće.</p><p>- Ja njega pratim od prvog dana kako se ponaša. Moj zaključak je da on više pojede nego što zaradi - ustrajna je Zdenka.</p>