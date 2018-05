Farmeri su odabrali djevojke: Nadin je plakala zbog Darija

Voditeljica Marijana Batinić posjetila je najmlađeg farmera Darija kako bi vidjela koga je odlučio poslati kući. Djevojke su bile vidno uzbuđene.

Foto: RTL televizija

- Ja sam od starta bila malo zaljubljena u njega, ali nisam mu to uspjela reći, nadam se da je shvatio - rekla je Nadin prije Darijeve odluke. Kada ga je Marijana upitala je li odabrao koja djevojka ostaje kod njega, on joj je rekao da je i da se zaljubio.

- Čime te osvojila - upitala ga je Marijana, a on je odgovorio da baš svime. Za to vrijeme i Denis je morao odlučiti koga će poslati kući, ali to nije mogao na prazan želudac pa ih je farmer odveo u Makedonski restoran. U Svetom Petru Čvrstecu došlo je vrijeme da Dario objavi odluku, a za 'snajku' je odabrao Ivonu.

Foto: RTL televizija

- Nisam baš ovo očekivala. Bila sam sigurna da će mene odabrati - istaknula je uplakana Nadin. Dodala je kako ide tražiti novu ljubav.

- Monika ti si lijepa, nježna, emotivna. Gorana, ti si u jednom momentu rekla da si ždrjebica neukroćena, a ja sam to slično zaključio. Isto tako si prelijepa - rekao je Denis prije nego je objavio odluku. Dodao je da bi ih najradije zadržao obje, ali ne može.

Foto: RTL televizija

- Monika, ti ostaješ, što se mene tiče, zauvijek - napomenuo je Denis Moniki, a ona je poslije priznala da se tresla od šoka. Gorana je rekla kako se nije razočarala i da nema nikakve zamjerke.

- Prva liga ste oboje - zaključila je Gorana. Kada ih je Gorana napustila, Monika i Denis su se prvi put poljubili, a ona ga je upitala što je mislio pod tim 'zauvijek'.

Foto: RTL televizija

- Zauvijek, zauvijek ili - pitala je Monika, a farmer je odgovorio kako se nada i što se njega tiče da može. Monika je dodala da se nada da će ostati s njim zauvijek do kraja života. Kod Hrvoja su djevojke bile loše volje jer ih je farmer molio da nahrane životinje po kiši.

- Životinje moraju jesti bez obzira na vremenske uvjete - objasnio je farmer istaknuvši da cure nisu uopće ozbiljno shvatile taj dio posla. Dok je na sjeveru lijevalo kao iz kabla, jug je okupalo sunce, no jednoj od Miljenkovih dama sunce donosi tužan rastanak.

Foto: RTL televizija

- Oboje ste krasne gospođe, i vrijedne i moralne, ali eto. Odlučile su neke nijanse. Recimo, Margita ima problema s kičmom i nije mogla ići sa mnom u brdo, a i razgovarao sam s Margitom tako da je to sve u redu - ispričao je Miljenko i ostavio kod sebe na farmi Zorku. Margita im je poželjela svu sreću ovoga svijeta.

- Vidjet ćemo što ćemo dalje, ja sam tvrd orah, ali nikad ne reci nikad - rekao je Miljenko o svojoj odluci da ostavi kod sebe Zorku. Kiša je kod Hrvoja potaknula jednu aktivnost zabavniju od hranjenja životinja. Cure su se odlučile hrvati u blatu.

Foto: RTL televizija

- Ja vam samo mogu reći da ako ću ikad imati kćer, neće se zvati Sandra, lude ste potpuno - rekao je farmer. Lana je mislila da će dvije Sandre odustati kad su vidjele ring u kojemu se trebaju boriti, ali one nisu posustale. One su pohrlile u svinjac i hrvale se. Na kraju su obje završile na podu okupane blatom i svinjskim vonjom.

Foto: RTL televizija

- Nije mi to bilo nimalo seksi jer znam otkud to blato potječe -rekao je Hrvoje na kraju. A dok su se neki hrvali u blatu, u Zadru je pala teška 'šminka'. Vatroslav je cure odveo na kavu u Zadar, ali je prvo odlučio popričati na samo s Martinom dok je Valentini dao svoju karticu i rekao joj da ode u šoping.

- Ne bih rekla da smo se mi nešto složili i mislim da nismo kliknuli - rekla je Martina Vatroslavu na kavi i kolačima. Vatroslav joj je rekao da je važno da kaže ono što misli.

Foto: RTL televizija

- Ne znam jel' to bilo malo vremena da se bolje upoznamo, ali eto - istaknula je Martina. Valentina se vratila iz šopinga pa su i ona i Vatroslav također popričali nasamo.

- Bi li mogla sa mnom živjeti - pitao ju je farmer. Ona mu je rekla da misli da bi te kako se zato i prijavila.

- I kad planiraš da se uozbiljimo i krenemo raditi na obitelji - pitao ju je Vatroslav. Valentina je rekla da će to napraviti kad se farmer uozbilji i kako treba proći neko vrijeme.

- Nemam ja što i koga čekati, ja želim djecu, brak, sve, imam 40 godina - objasnio je Vatroslav. Valentina je ispričala da bi mogla zamijeniti Hercegovinu s Ražancem jer je more blizu. Hrvoje je svoje dame odveo u hotel na spa tretman, što ih je razveselilo i cure su se zabavile, ponovno se hrvajući, ovaj put u bazenu. Vatroslav je odlučio da Martina ide kući.

Foto: RTL televizija

- On ima svoj cilj, osnovati obitelj, a ja se u tome ne vidim - objasnila je Martina. Poželjela je sreću Valentini i Vatroslavu te rekla kako joj je bilo super s njima na farmi.

- Ona je pokazala da želi stvarno ozbiljno sa mnom, a brzo će se pokazati jel to bo neki njezin hir ili je ozbiljno mislila - rekao je Vatroslav. Hrvoje se morao oprostiti od dvije djevojke, a za tu prigodu odveo ih je u restoran. Čim je počeo ozbiljno pričati, cure su prasnule u smijeh pa je Hrvoje zaključio da je zadnjih tjedan dana bio gost na svojoj farmi te su one bile glavne.

Hrvoje je prvo rekao Sandri Medaković da napušta farmu, a onda je otkrio curama da je pričao s Lanom i da mu je ona rekla da se zaljubila u međuvremenu, pa je odlučio na farmi ostaviti Sandru Škrinjar.

- Ja se nadam da ćemo mi imati neku budućnostm - zaključio je Hrvoje. Hoće li tome biti tako, ne propustite doznati već sutra u 20:20 sati na RTL-u.