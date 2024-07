Farrell neprepoznatljiv! Izašao je trailer za spin-off 'Batmana'

Glumac Colin Farrell vraća se u ulogu zlikovca Pingvina, a prije par dana izašao je trailer za istoimeni spin-off 'Batmana' koji će na Max doći 19. rujna i imati osam epizoda. Trailer su pokazali na ovogodišnjem Comic-Conu, a radnja je smještena tjedan dana nakon završetka radnje filma 'The Batman' koji je izašao 2022. I film i seriju je režirao Matt Reeves.

Već nakon filma 2022., Farrella su pohvalili zbog šminke i prostetike za koju je zaslužan dizajner šminke Mike Marino. On je na Comic-Conu poručio da je Pingvinom izgled, pun ožiljaka, inspiriran Harveyjem Weinsteinom, prenosi Variety.

Robert Pattinson and a unrecognizable Colin Farrell are seen on the film set of Batman. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Oz je doista netko tko nikad prije nije viđen. Njegova osobnost je oskudna. Želi biti više nego što je - rekao je Marino te otkrio da jako voli raditi s Farrellom.

- On ima najbolje lice za šminku, ima mali nos! Kada šminkate nekoga, uvijek dodajete nešto na lice. On ima najbolje platno - poručio je.