Faruk iz hit serije 'Lud, zbunjen, normalan' otkrio je što ga je to spašavalo u najtežim trenucima

Humor je lijek, onaj tko se ne smije, tko je ćumor, stalno ima neki problem, nešto što nije dobro u karakteru, rekao je glumac Senad Bašić (61) za IN magazin. On ga je spašavao u najtežim situacijama.

Mnogima omiljeni Faruk iz hit serije 'Lud, zbunjen, normalan', bolovao je od leukoplakije. Bolesti usne šupljine za koju je saznao nakon što je promukao. Otišao je kod liječnika i napravili su mu bronhoskopiju. Željeli su biti sigurni da ne boluje od karcinoma. I tada su na lijevoj glasnici otkrili leziju usne šupljine, pa su mu savjetovali da ode na lasersku operaciju.

Foto: Marko Perić

Tri puta operirao glasnice

- Kako u Sarajevu nisu mogli izvesti taj zahvat, jer nisu imali ni laser ni liječnika koji bi me mogao operirati, otišao sam u Zagreb. Ta mi je glasnica triput operirana. Dobro se sjećam posljednje operacije 2019., kada sam se probudio iz narkoze i počeo šaptati, na što mi je dr. Bilić rekao: 'Ne šapći, već govori' - prisjetio se Bašić situacije ranije za Gloriju.

Iza njega je i upala pluća, koju je zaradio na snimanju filma 'Bosanski lonac'.

- Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu - izjavio je Senad, koji je tri tjedna proveo u bolnici.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

'Kad dođe do sukoba, raziđemo se u svoje odaje'

Velika podrška mu je obitelj. Glumac o svom privatnom životu ne govori često, no jednom je prilikom otkrio da je suprugu Jasnu upoznao još kao srednjoškolac. Upravo kad su se vozili tramvajem na putu do škole. Vjenčali su se u studentskim danima. S obzirom na to da je od tada prošlo dosta godina, otkrio je koji je recept za dug brak.

- Pa samo nek svako uzme svoju sobu! Francuski ležaj to je najveća glupost pogotovo ako želite ostariti s nekime. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade one stvari kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno. Pošto je kćerina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dvije tri rečenice kad vidimo da će doći do sukoba odmah se raziđemo u svoje odaje - rekao je Senad.