Fatalna Barbi skinula je preko 20 kila: Vratila bih se u Farmu

Iskreno, poprilično sam se promijenila od završetka showa. Moram reći i da sam u sretnoj vezi, rekla nam je Barbara Peterčić (26), bivša sudionica emisije 'Farma'. Kaže kako je ljudi i dalje prepoznaju na ulici, ali je toga sad puno manje nego što je to bilo nakon završetka showa.

Foto: Privatni album

Kad joj prilaze, često znaju biti sramežljivi, a i kad priđu, nisu sigurni je li to zapravo ona. Naime, Barbara je smršavjela više od 20 kilograma otkad je napustila popularni reality.

- Ljudi su me navikli vidjeti onakvu i onaj tko me sve ovo vrijeme nije vidio ne zna da sam smršavjela i promijenila svoj način života. Odem često u teretanu i to sam jako zavoljela. S roditeljima sam pokrenula vlastitu tvrtku. U show bih se opet vratila. I bila bih ista jer nisam ništa glumila - priča Barbara. Javnost ju je prozvala 'fatalnom Barbi' jer su se svi momci okupljali oko nje.

Foto: Privatni album

- Dečki kažu da ih privlači način na koji s njima razgovaram. Podrška sam im u svemu i pravi prijatelj. Kažu mi da sam slatka i da imam prekrasne oči. Ali vrlo sam prizemljena i zapravo sebe ne smatram fatalnom osobom - rekla je svojedobno bivša farmerica.

Velikogorička knjigovotkinja ističe da je s dugogodišnjim dečkom Matijom Jankovićem prekinula prije ulaska u show, u kojem je upoznala Tomislava Crnčevića (31). Zaljubili su se 'preko ušiju'. Na imanju je privukla i vrtlara Kristijana Nikšića (25).

- To mi je bio šok i to me zbunilo - kaže Barbara. Kod Tomislava ju je prvo privukao izgled, pa onda karakter. Čista su suprotnost, cijelo je vrijeme govorila Barbara.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Ja sam mirnija i povučenija. On je hiperaktivan. Ja dobro razmislim prije nego nešto izgovorim, a on s druge strane svima kaže u lice što misli. Mislim da se kuži o čemu pričam - našalila se Peterčić. Barbara i Tomislav postali su prvi domaći par koji se zaljubio i zaručio u reality showu. Ispočetka su se pogledavali, onda su dugo pričali, a zatim su uslijedili dodiri i poljupci.

Foto: Privatni album

Barbara ističe da nije bilo seksa jer to nije za oči javnosti. Nešto takvo si nikad ne bi dopustila jer bi je obilježilo zauvijek, a ona je ipak osoba koja pazi i razmišlja o budućnosti. Ipak, ljubav je nakon nekoliko mjeseci od izlaska iz showa - 'pukla'.

Danas se Peterčić čuje s nekima od bivših kolega iz showa.

Foto: Privatni album

- Čujem se sa Sarom, Larom, Kikijem, Goranom... Ma stvarno se trudimo da se vidimo iako svatko od nas ima neke svoje obveze pa nas uvijek nešto koči. Uspijemo izaći i svi se družimo - zaključila je Barbi. U show se ne bi vratio Damir Toplek (42), koji sve to smatra nepotrebnim stresom.

- Ostao sam predugo u emisiji i zbog toga sam, ajmo reći, ostao bez posla. Sad ga imam, ali barem tri mjeseca sam ga tražio, priča bivši sudionik emisije 'Farma'. U show je ušao s djevojkom Larom s kojom je tada bio u vezi četiri godine, a prekinuli su šest mjeseci nakon završetka emisije.

Foto: Privatni album

- Mirno smo se razišli, a sad imam curu - rekao je bivši farmer. Priznao je da je od izlaska iz showa postao još veći partijaner pa je u klubovima svaki vikend. I dalje je, kaže, pozitivna i vedra osoba koja nadasve ne voli tračanje.

Foto: Nova TV

Pobjednik 'Farme' Goran Kaleb (30) isto se promijenio od završetka showa. Naime, prije su ga mučili zli jezici i komentari, a sada se na njih uopće ne obazire. Kad bi ponovno ulazio u emisiju, sve bi isto napravio jer ništa nije glumio.

- Bija san normalan cilo vrime dok san bija unutra. Takav bi bija i da se opet vratin - rekao je Goran.