Fatalni farmeri: Tražili ljubav, pa su 'slomili' srca djevojaka...

Za farmera Jovana Karapandžu (31) iz Mlake Antinske, kraj Vinkovaca, u showu 'Ljubav je na selu' borilo se čak šest djevojaka. Prvo je ljubovao s Paulinom Tomičić (37) na koju je 'bacio oko' već pri upoznavanju.

- Ova je večeras gotova - rekao je Jovan u kameru čim mu je Paulina okrenula leđa.

- Avanture u showu su odlične, malo ljubljenja, malo pipkanja - govorila je Paulina. Sve je bilo idilično dok je Jovan nije izbacio s farme već prvi prvoj eliminaciji.

- Cure, ja sam prva bila s Jovanom, skupljate moje otpatke - poručila je ostalim kandidatkinjama, a Jovanu rekla da je dvoličan. Jovan se ispričao, ali Paulina nije htjela otići dok mu ne 'očita lekciju'. Sa svima je podijelila da je Jovan bio vrsni tehničar i imao velikoga 'konja' aludirajući da je bilo među njima i nešto više od poljupca.

Ovaj fatalni farmer svidio se i Ivani Matić (27), Viktoriji Memić (21), Sanji Kralj (22), Mariji Pušić (27) te Ružici Lazarević (31). Ružica je posljednja došla u show, i to jer se dopisivala s Jovanom na Facebooku pa ju je pogodilo što se ljubio s Paulinom. Došla mu je očitati lekciju.

Beograđanka Ivana morala je napustiti show zbog bolesti. Jovanu je to teško palo jer su 'kliknuli' već na prvom spoju i poveli temu njegova velikoga 'kukuruza'.

Umjesto nje u show je došla Marija Pušić, što je posebno teško palo Sanji Kralj. Ove dvije djevojke već su se borile za istog farmera u prošloj sezoni.

Bio je to Zoran Antičević, fatalni književnik koji je cure zavodio pjesmama i pričama. Zoran je sam sebe opisivao kao atipičnog zavodnika koji kod muškaraca cijeni karakter, a kod žena ljepotu. Slatkorječivi Zoran u finalu je birao između Sonje i Marije.

- Sanja, imaš jako puno potencijala u životu, posebna si osoba i jako lijepa cura - rekao je Zoran te dodao da mu treba pomoć jer se ne može odlučiti pa je uzeo i bacio novčić - Marija je bila glava, a Sanja pismo. Onda je zastao i rekao da mu ljubav nije spala na to da baca novčić.

Odabrao je Mariju, a razočaranoj Sanji rekao da je nikad neće zaboraviti. Još jedan farmer ostao je gledateljima poznat po nadimku 'fatalni'. 'Zagorski Putin' Alojz Kanceljak (34) u 'Ljubav je na selu' ljubovao je s Anjom, zaručio se sa Snježanom, a pravu ljubav pronašao je s kuharicom Monikom.

Farmera iz Tuheljskih toplica u emisiju su pozvali naknadno nakon što je jedan od kandidata odustao, da bi odmah postao najveća zvijezda jer je završio u strastvenom klinču s Anjom.

Poslije toga se ljubio sa Snježanom u bazenu i obećavao joj zajedničku budućnost. Na kraju je ljubav pronašao s Monikom, s kojom je danas zasnovao i obitelj.

Titulu najvećeg zavodnika emisije ipak dobiva Ljubo Bebić, koji djevojke pokušava pridobiti na sve načine pa im tako priča da ima najbolji ribnjak u kojem su najveći somovi, no u tu priču nisu povjerovale ni dame koje su mu naklonjene.

- Meni se čini da Ljubo malo pretjeruje - zaključila je čak i Ljubica, koja je prva pala na njegov šarm pa je tražila i poljubac.

- Znaš kako ćeš znati kad je žena zaljubljena u tebe? Kad ima dječji osmijeh na licu, kad te gleda i smije se. Ako nema toga, nije zaljubljena - zaključio je Ljubo, koji je uspio šarmirati sve tri kandidatkinje, Violetu, Ljubicu i Veru.

Veliki 'srcolomac' bio je i Mihael Sklizović koji je 2015. u showu tražio ljubav. Mihael je kao svoju posebnu družicu na kraju emisije odabrao Sandru Blažinu (27), koja mu se najviše svidjela, no nešto ga je natjeralo da o svojoj odluci ipak dobro promisli.

Premda mu je Sandra otvoreno iskazivala emocije i poklonila mu rođendanski dar koji ga je očarao, farmer se u showu zaljubio u Zagorku Saru Hrnčić i ipak slomio Sandri srce. Ubrzo su nakon završetka showa otkrili gledateljima da očekuju prinovu.

- Upoznali smo se, kliknulo je i na kraju smo se Mihael i ja stvarno zaljubili, eto imamo dijete, sretni smo i nadamo se da će tako ostati - ispričala je Sara Hrnčić, bivša natjecateljica showa za RTL.

No Sandra nije dugo tugovala, iduće godine prijavila se kao farmerica. Za borbu za njezino srce prijavili su se brojni kandidati, ali Sandra je odmah znala što traži.

- Čim smo se pogledali, znala sam da je Tin onaj pravi - rekla je u showu bivša farmerica Sandra iz Durlinaca.

U showu 'Ljubav je na selu' bila je u potrazi za jednostavnim momkom koji će je oboriti na prvi pogled. Zaljubila se u Tina Mirta, s kojim je ljubovala i nakon snimanja.

Nakon showa Sandra je drastično promijenila izgled. Smršavjela je više od dvadeset kilograma, ošišala dugu kosu i postala plavuša. Prošle godine pohvalila se i zarukama s Tinom.

- Najromantičnije je bilo kad me je pitao jesam li spremna nastaviti našu čaroliju. Odveo me na more, poklonio orhideju i pustio pjesmu Olivera Dragojevića - pohvalila se.