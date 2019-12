Fatalni Jovan ponovno ljubi? Nakon Pauline brineta Marija

Farmera Jovana Karapandžu (32) vjerni pratitelji agro realityja 'Ljubav jer na selu' mogli su upoznati u 10.-oj sezoni showa kad je srodnu dušu i ljubav pokušavao pronaći među kandidatkinjama koje su se prijavile, no čini se da mu to nije pošlo za rukom.

Doduše, fatalni Jovan istu je sezonu započeo strastvenim poljupcima s Paulinom (39), a okončao ju ponovno u klinču sa svojom miljenicom koju je ranije izbacio iz natjecanja te tako iznenadio gledatelje.

Foto: Privatan album

Čini se da s osebujnom Paulinom nije uspjelo, ali farmer se zato na društvenim mrežama pohvalio u društvu misteriozne brinete Marije, a njegovi prijatelji, poznanici i simpatizeri odmah su ga pohitali oženiti. 'Opaaa, hoću li ja to biti pozvana u svatove?', pitala se jedna Jovanova pratiteljica, dok mu je drugi komentator poželio sreću i veselje s novom družicom.

- Curu nemam, ali ima jako puno zainteresiranih djevojaka. Gledale su me na televiziji pa mi se javljaju, iz svih zemalja: Amerike, Kanade, Bosne, Slovenije, Njemačke, Austrije... Još sam mlad, treba iskoristiti popularnost. Bio sam najgori u emisiji pa su me svi upamtili - rekao je nedavno Karapandža, no možda se i to promijenilo.

