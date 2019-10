Fazilet je odrasla u siromaštvu: 'Nosili smo najlonske papuče'

Otkako sam se počela baviti glumom, nikad nisam odustajala od toga da budem obična žena. Zato se uvijek osjećam slobodno gdje god da se nalazim i težim tome da budem malen, običan čovjek, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju turska glumica Nazan Kesal (50), zvijezda serije 'Fazilet i njezine kćeri'. Glumica smatra da je popularnost isprazna i da je glupo truditi se biti poznat.

- Čini mi se da za tim više pate oni koji svoj posao ne rade s ljubavlju. Ponekad i zaboravim da sam glumica. A onda me na to podsjete slučajni prolaznici na ulici kad me prepoznaju. Bude mi smiješno jer se žele fotografirati sa mnom - kaže Nazan koja nije imala lako djetinjstvo. Poput Fazilet, Nazan je bila siromašna.

- Bili smo velika obitelj puna ljubavi i uzajamne podrške. Istina, siromaštvo je zateklo i nas, jer ekonomsko stanje u Turskoj nije bilo dobro. A nije se puno promijenilo ni do danas. Morali smo se baviti poljoprivredom kako bismo zaradili za život - kaže Fazilet koja je od malena radila s roditeljima.

- Nećete mi sad vjerovati, ali odrastala sam ne znajući što su to banane. Nosili smo najlonske papuče na nogama. No i unatoč tome bili smo najsretnija obitelj na svijetu i vezani jedni za druge - ispričala je Nazan.

Kad bude bila u mogućnosti, Nazan će posjetiti Hrvatsku i naše more.

- I jako se tome radujem! Ne znam još koje ću gradove posjetiti kad dođem, ali Split će sigurno biti jedan od njih - kaže glumica.

