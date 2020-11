Fernándes o dugu: Našli smo se na listi dužnika bez upozorenja. Dovode obitelj u neugodnost...

Na godišnjoj listi dužnika koju je objavila Porezna uprava ovih dana, našao se nogometaš Junior Fernandes s dugom od 215.000 kuna. Njegova supruga Marta tvrdi kako su stavljeni na listu bez upozorenja

<p>Ovih je dana Porezna uprava objavila je godišnju listu dužnika. Na njoj se nalaze fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a duguju više od 100.000 kuna, pravne osobe koje su dužne više od 300.000 kuna te svi ostali građana koji su dužni više od 15.000 kuna. Na listi se našao i nogometaš <strong>Junior Fernandes</strong> (31), nekad najplaćeniji Dinamov igrač. Hrvatskoj je dužan 215.000 kuna poreza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje Marte i Juniora</strong></p><p>Unatoč tome, njegova supruga <strong>Marta Fernandes</strong> (24) redovito se hvali krpicama koje plaća na desetke tisuća kuna. Osim toga, par je ranije putovao privatnim avionom, odsjedali su u luksuznim hotelima, a gospođa Fernandes znala se i pohvaliti poklonima koje joj daruje Junior. Nakon objave godišnje liste dužnika, Fernandes se na društvenim mrežama 'opravdala' za navedeni dug. </p><p>- Radi se o porezu na nekretninu koja je kupljena preko agencije za nekretnine. Mi smo htjeli platiti porez te je zbog toga Junior preko ljeta bio na poreznoj u Republici Hrvatskoj. Rekli su mu kako je referentica zadužena za njegov slučaj na godišnjem odmoru te da će se vratiti za dva do tri tjedna - napisala je Marta pa dodala:</p><p>- Moj suprug je nogometaš koji ne igra u Republici Hrvatskoj, ne igra čak niti na istom kontinentu što je itekako poznato.</p><p>Fernandes tvrdi kako iz tog razloga Junior nije bio u mogućnosti dolaziti u Hrvatsku kako bi saznao je li netko odradio svoj posao. </p><p>- Ja to nisam mogla preuzeti jer su inzistirali da on dođe osobno. Bez ikakvih upozorenja našli smo se na listi poreznih dužnika, iako smo nekoliko navrata tražili informaciju o iznosu koji je potrebno platiti. Čak smo osobno dolazili u poreznu upravu kako bismo to riješili prije nego što napustimo Hrvatsku - objasnila je Marta.</p><p>Uz to je priložila fotografiju kako bi pokazala da su im porez pokušali uručiti 23. listopada, no ona je samo tri dana ranijee otputovala iz Hrvatske.</p><p>- Nažalost, ovo je još samo jedan dokaz kako birokracija ne radi uvijek u skladu s propisima. Zbog svoje neorganiziranosti dovode ljude i obitelji u neugodne situacije. Ovo nije jedina nekretnina koju suprug i ja posjedujemo u Hrvatskoj, gdje planiramo živjeti. Nikada nam nije palo na pamet izbjegavati svoje građanske obaveze - zaključila je Fernandes. </p><p> </p><p> </p>