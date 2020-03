Fešta do jutra: Kedžu grlile Mia i Indira, plesni podij se zažario

Nakon što su se brojni izvođači u subotu na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije fokusirali na koreografiju, angažirali plesače i nosili skupocjene kreacije, na pozornicu je došao Damir Kedžo (31) i dokazao da je za pobjedu bitna odlična pjesma i - glas.

U jednostavnoj modnoj kombinaciji, crnoj košulji i crnim hlačama ovaj simpatičan i emotivan mladić sve je osvojio izjavom nakon saznanja da je on taj:

- Mama, pobijedio sam na Dori!



Uslijedile su suze cijeloga tima, a Kedžo se 'suočio' s čestitkama i statuom Dore.

Ponosan, što bi i trebao biti, poručio je kako će dati sve od sebe u Rotterdamu gdje će se u svibnju biti Eurovizija. Iako ga je čekala horda novinara, sve je podnio sa smiješkom i neumorno odgovarao na pitanja, a zatim se uputio prema dvorani Gervais u Opatiji gdje je bio 'after party'.

Sa svojim timom stigao je nešto iza ponoći, a ondje ga je srdačno zagrlila Indira Levak (46) i pohvalila nastup. Na podiju se razbacala plesačica Tina Walme, koja očito nije žalila što Indira nije pobijedila, a za njen tim je plesala. S vremena na vrijeme ubacila bi se i Gina Damjanović iz Detoura, a Jure Brkljača sve je promatrao sa stola koji je bio neposredno ispred bine.

Lorena Bućan bila je u pratnji svoje mame, a Filip Rudan, finalist Voicea izvijao je bokove u ritmu hitova Dine Dvornika. Iako je to daleko od onih zabava kakve su prije nekoliko desetaka godina bila nakon Dore, okupljeni su bili zadovoljni jer pjesme i plesa nije nedostajalo pa su se zabavljali do ranih jutarnjih sati.

Kedžina menadžerica Snježana Jerković Radočaj nije skrivala suze radosnice. Naporno su radili, vjerovali u izvedbu i na kraju pobijedili.

Kedžo je iza sebe ostavio Miju Negovetić (17) koja je osvojila 31 bod, baš kao i on, ali glasovi publike ipak su bili više na njegovoj strani pa je proglašen pobjednikom. Dugo je u glazbenim vodama, istaknuo je kako će dati sve od sebe da dostojno predstavi Lijepu našu, a pjesmu će pjevati isključivo na hrvatskom jeziku. Upravo to je cijelu večer na partyju bila tema razgovora.

- Nema šanse da će ubaciti i strani jezik. On je 'naš' čovjek i baš zato smo ga odabrali - komentiralo se. Damira karakterizira požrtvovnost i marljivost pa vjerujemo da će zasjeniti sve na nizozemskoj pozornici. S obzirom na to da voli kad se ispred njega stavi veliki zadatak jer ga to gura naprijed pa se rodi onaj naš inat, imamo mu za reći još samo jedno, onako, bez pritiska - Kedžo, donesi nam Euroviziju u Hrvatsku.

