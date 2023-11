Festival 'Ispod bine' u Splitu predstavlja glazbu budućnosti

Osmo izdanje festivala eksperimentalne i impro glazbe i zvukovne umjetnosti, 'Ispod bine', održava se u Domu mladih u Splitu od 9. do 13. studenog 2023. godine. Kao i prijašnjih godina, festival predstavlja najzanimljivije i najfriškije “sound art” projekte i suradnje, ali nudi i edukativni dio, pa i oni koji se do sada nisu susretali s ovom vrstom suvremene hibridne umjetnosti, mogu sudjelovati na festivalskim događanjima i mnogo toga naučiti o trenutnim gibanjima u svijetu suvremene zvukovne umjetnosti.

Festival se otvara u četvrtak, 9.11. u 20 sati u Multimedijalnom kulturnom centru Split, izložbom, odnosno višemedijskom instalacijom, Why Frets? jednog od najzanimljivijih skladatelja današnjice na području elektronske glazbe i multimedije Marka Ciclilianija. Why Frets? Marka Cicilianija serija je od tri rada: multimedijalni performans, izvedbeno predavanje i višemedijalna instalacija, koji osvjetljavaju različite aspekte izmišljene povijesti električne gitare iz različitih uglova.

Priča se temelji na “spekulativnim fabulacijama” – namjernom izmišljanju povijesti. Umjesto da slijedi ideju stvaranja nečeg novog kao predviđanja budućnosti, spekulativna fabulacija i ponovno ispisivanje povijesti polaze od ispitivanja uvjeta pod kojima su društvo i kultura došli do trenutnog stanja. U sklopu samog otvaranja festivala Ciciliani će izvesti i multimedijalni performans Why Frets? – Downtown 1983 u Amfiteatr Doma mladih u 21 sat, a treći dio trilogije, izvedbeno predavanje Why Frets? – Requiem for

the Electric Guitar, posjetitelji festivala moći će vidjeti sutradan, u petak, 10.11., u 18 sati u Beton kinu Doma mladih.

Foto: PROMO

Nakon predavanja, drugi dan festivala vodi posjetitelje u prostor po kojem je i dobio ime, ispod bine, gdje će se predstaviti Kopaton records izdavačka kuća, kao i njihova dva friška izdanja. Kopaton records osnovan je 2021. godine s ciljem objavljivanja eksperimentalnih zvučnih zapisa, koncepata i albuma kao i željom za okupljanjem glazbenika u jednu platformu putem koje bi širili svoj umjetnički rad te stvarali nove suradnje. Nakon izdavačke kuće, slijedi prezentacija albuma Levitation Scene splitskog umjetnika Davora Gazde u prostoru ispod bine u 21 sat. Gazde u svom radu koristi modularni sintetizator, za koji kaže da je instrument

bez početka i kraja - „doživljavam ga kao eksperimentalnu geometriju, rijetko gdje je zvuk tako vizualan.“

Gazde za sebe kaže da ne radi glazbu, već stišava buku oko sebe (i u sebi) dok samo glazba ne ostane. Nakon Gazde, u 22 sata, premijerno u Splitu nastupa bend Roj Osa. Roj Osa je novi bend Nenada Sinkauza, Alena Sinkauza i Marca Quarantotta. Svoju suradnju vide kao jedinstveni prostor autorskih ideja, koncepata, ali i intuicije i slobode. Glazba koju stvaraju kreće se po rubovima njihovog dosadašnjeg zajedničkog zvučnog stvaralaštva i prijateljstva koje traje 30 godina. Koriste digitalnu i analognu elektroniku,

manipuliraju uživo električne i akustične instrumente kontrolirajući pritom maksimalni dinamički raspon zvučnih događaja.

Foto: PROMO

U Splitu će promovirati svoj prvi album Azbestni krovovi (Kopaton records), a na vizualima pridružit će im se multimedijalni umjetnik Ivan Marušić Klif. Ovaj koncert predstavlja ekskluzivan uvid u album Azbestni krovovi koji će posjetitelje odvesti na putovanje kroz glazbene eksperimente i duboke teksture zvuka, a ovo je jedinstvena prilika da ga doživite uživo u svoj njegovoj složenosti.

U subotu, 11.11., program festivala počinje u 20 sati nastupom The Anti -Teleological Rock Combo. Rastrgani između slobodne igre soničkih označitelja i nastojanja da od unaprijed zadanih pitch-class i beat-class setova razviju vlastiti improvizacijski vokabular, The Anti- Teleological Rock Combo su Luka Čapeta (el. gitara), Pavle Jovanović (el. gitara), Šimun Matišić (bubnjevi, objekti) i Leo Beslać (el. bas, flauta). Dosljedno ethosu što im krasi ime, repertoar koji trenutno izvode autorski je bez implicitne vindikacije autora, gitarski bez implicitnog gitarizma, solistički bez implicitnih bravura, fahovski nasilno lišen ideje o referentnom fahu.

Foto:

Program festivala nastavlja se u Amfiteatru u 21 sat, gdje studentica Umjetničke akademije u Splitu, Marija Mratinić, u sklopu ovog međunarodnog festivala zvuka predstavlja svoj diplomski rad Neku večer u mojoj sobi. U zvučnom performansu autorica koristi razne predmete i instrumente kako bi stvorila atmosferu dezorijentacije, ritmičnosti, kaosa i spokoja.

Kroz perspektivu pijanstva, razigranosti i žalovanja stvara kombinacije zvukova i eksperimentira s odnosima zvuka, pokreta i percepcije. I kao vrhunac ove večeri, ali i cijelog festivala, slijedi premijerni nastup kultne bečke skupine Radian, benda u klasičnoj rock formaciji električne gitare, basa i bubnjeva, koji na svojim eksplozivnim nastupima koristi principe elektroničke glazbe stvarajući polja iznimne zvučne dinamike, od virtuozno preciznih dijelova do potpune improvizacije. Martin Brandlmayr (bubnjevi, elektronika), Martin Siewert (gitara, elektronika) i John Norman (bas) još od devedesetih rade vrlo ekspanzivnu glazbu koja uživa u napetosti i kontradikciji, zvuku i tišini, improvizaciji i kompoziciji, dijele nekonvencionalan, divlje maštovit pristup zvuku te koriste potpuno jedinstven osjećaj za mikrotonalnost.

Foto: PROMO

Radian je oduvijek bio zainteresiran za zvukove koji bi se mogli smatrati nusproduktima glazbe. Trojac stručno usavršava zvukove iz procesa snimanja koji su često uklonjeni u završnoj verziji, te upravo njima kreiraju jedinstvene, bogate zvučne palete kojima zatim slikaju svoje minuciozne aranžmane.

- Često koristimo ono što mi nazivamo mikroskopskim mikrofoniranjem - napominje bend: 'uzimamo vrlo tihe zvukove koje mikrofoniramo i pojačavamo, i obrnuto, poigravajući se tako s uobičajenom dinamikom i očekivanjima slušatelja'.

Foto: PROMO

Radianov vizionarski pristup skladanju govori o cjeloživotnom radu na glazbi koja razmišlja o budućnosti. Istovremeno s programom festivala, u prostoru Beton kina odvija se glazbeno - zvukovna rezidencija međunarodnog kolektiva umjetnika i znanstvenika Audio Leakage Community (Budhaditya Chattopadhyay, Bojana S. Knežević, Franziska Windisch, David Helbich, Yati Durant). Kroz rezidencijalni boravak pod nazivom Co-composing Split kolektiv će zajedno istraživati ​​teorije i tehnike su-kompozicije, što će kulminirati koncertom improvizacije, koristeći živu elektroniku, vizualne i modificirane glasovne efekte, u nedjelju, 12.11., u 20 sati u Beton kinu, a članovi kolektiva će održati i otvoreno predavanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, u ponedjeljak, 13.11. u 10 sati, čime završava ovogodišnji ISPOD BINE, sound art festival.

Autori i voditelji festivala su Natasha Kadin i Hrvoje Pelicarić, voditelji tehnike su Eugen Jeličić i Franko Sardelić Kolinac, organizator i producent festivala je Mavena - 36 njezinih čuda, u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom Split, Platformom Doma mladih i Umjetničkom akademijom u Splitu. Festival financijski podržavaju Grad Split i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.