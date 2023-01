Festival 'Ship' u rujnu dolazi u Šibenik: Glazbenici iz cijelog svijeta zabavljat će posjetitelje

Nakon što je u rujnu prošle godine osnovan, Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) sada je najavio konferenciju i showcase festival SHIP koji će biti u rujnu ove godine. Šibenik će od 14. do 17. rujna biti domaćin brojnim glazbenicima i glazbenim profesionalcima iz čitavoga svijeta. Tijekom dana održat će se konferencijski dio festivala, dok će u popodnevnim i večernjim satima glazbeni profesionalci, ali i šira zainteresirana javnost, uživati u brojnim koncertima nadolazećih domaćih i međunarodnih glazbenih nada.

We Move Music Croatia konferenciju SHIP organizira u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a konferenciju podržava i Ministarstvo kulture i medija RH. Cilj SHIP-a je prezentirati hrvatsku glazbenu scenu, kao i samu lokaciju održavanja festivala glazbenim profesionalcima sa svih strana svijeta te postati platformom za umrežavanje po uzoru na brojne showcase festivale diljem Europe i svijeta. Organizatori će govornike te glazbenike najaviti u narednim mjesecima.

SHIP će uskoro objaviti poziv glazbenicima za nastupe, a moći će se prijaviti svi koji žele svoju glazbu predstaviti europskoj i svjetskoj javnosti. Detaljan protokol prijava moći ćete saznati na službenim stranicama We Move Music Croatia te SHIP-a.

Tim ureda We Move Music Croatia konferenciju i showcase festival najavljuje po povratku s Eurosonica, najvećeg showcase festivala u Europi, gdje su predstavili rad ureda kolegama iz čitave Europe. Na Eurosonicu u nizozemskom Groningenu nastupali su i hrvatski glazbenici Fran Vasilić te freekind., koji su od samoga početka djelovanja ureda u sekciji "On The Move".

Mnogobrojna publika ovacijama je pozdravila njihove nastupe na različitim festivalskim lokacijama, a o interesu za njihove koncerte najbolje govori činjenica da se čekalo u redu te mnogi nisu uspjeli ući. Fran Vasilić i freekind. su dokazali da su spremni za nastupe van granica Lijepe naše, a već su najavili turneje u nekoliko europskih država.

Osim na Eurosonicu, tim We Move Music Croatia predstavio se kolegama na Međunarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji MAKK, PIN konferenciji u Skopju, BUSH konferenciji u Budimpešti, Reconnect konferenciji u Brnu te će sudjelovati na slovenskom MENT-u u ožujku ove godine.

Još jednom pozivaju se svi izvođači, vlasnici klubova i organizatori festivala da ispune formu putem koje postaju dio We Move Music Croatia baze podataka u kojoj se nalazi većina dionika hrvatske glazbene industrije.

