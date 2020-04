Festivali u Hrvatskoj naplaćuju karte iako koncerata neće biti?

Što će biti s glazbenim festivalima ovog ljeta i dalje je neizvjesno. Ako je suditi po internetskim stranicama – brzinskim pregledom najvećih i najvažnijih priredbi u, i oko Hrvatske, sve izgleda kao da korone ni nema. Istovremeno, primjerice na web stranici festivala Ultra u Miamiju jasno piše 'cancelled' – otkazano – i ulaznice se preko interneta ne mogu kupovati. Slično je i s festivalom u Glastonburyju koji se održava krajem lipnja. Na njihovoj web stranici piše:

- Žao nam je što najavljujemo, ali morat ćemo otkazati Glastonbury 2020. Ulaznice za ovu godinu prebacit će se na sljedeću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali u Hrvatskoj ništa od toga se niti ne naslućuje. Ulaznice za sve festivale su i dalje u prodaji.

Jedan od najboljih i najposjećenijih festivala, zagrebački INMusic, ove godine slavi 15. godišnjicu, a održava se uvijek krajem lipnja na Jarunu. Procjenjuje se da ga svake godine posjeti i do 100.000 ljudi. Ulaznice za datum 22-24. lipnja su u prodaji, a cijena trodnevne karte je i dalje 67 eura, odnosno ako se kupuju putem interneta 70 eura zbog troškova transakcije.

Foto: Promo

Ovogodišnji line up je kao i obično fascinantan – trebali bi nastupiti The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian, Rival Sons, Gogol Bordello i drugi. Zoran Marić, organizator festivala nedavno se oglasio i rekao da su u kontaktu sa svim izvođačima i da postoji visoka razina razumijevanja sviju, od agencija, menadžmenta do samih bendova i organizatora prema aktualnoj situaciji.

- Svi uključeni u realizaciju ovakvog događanja očekuju jednaku razinu razumijevanja i od strane publike, upravo zato što je svaki pojedinac na planetu na neki način pogođen pandemijom i mjerama njezinog suzbijanja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ali isto tako neće biti povrata novca za kupljene karte ako se festival ili nastup nekog benda otkaže zbog djelovanja više sile.

- INmusic festival kao neovisni festival u festivalskim pravilima od početka održavanja navodi da u slučaju otkazivanja festivala zbog djelovanja više sile povrat novca za kupljene ulaznice neće biti moguć, upozoravaju organizatori INMusica koji su jasno dali do znanja da – ako se festival ne održi ove godine, onda ga više nikad neće ni biti.

- Svi uključeni, dakle i bendovi i organizatori i publika nužno snose svoj dio gubitka, koji je ipak za publiku minoran u usporedbi s gubicima bendova i organizatora, poručuju organizatori. Iako je cijena ulaznica, u odnosu na kvalitetu izvođača i na broj koncerata više nego prihvatljiva, treba priznati da za domaću publiku 500-tinjak kuna nije zanemariv novac i da je trenutačno kupovina karata prevelik rizik.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Karte se prodaju i za Sea Star festival koji bi se trebao održati za mjesec dana - od 22.-25. svibnja u Umagu. Early Bird karte više nisu u prodaji, ali su ostale one Promo Weekend Ticket po cijeni od 43 funte i Early Bird Vip Gold Weekend po cijeni od 99 funti, ali ni to nije mnogo jer se za ovu cijenu može plesati uz 'Cypress Hill', Amelie Lens, 'Dubiozu kolektiv', 'Meduzu', DJ Umek, da nabrojimo samo neke.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Festival 'Ultra', naš najveći ljetni festival koji se svake godine održava u Splitu i okuplja najveći broj posjetitelja iz cijelog svijeta - oko 120.000, i dalje prodaje karte i najavljuje program. Trebao bi se održati od 10-12. srpnja, a trodnevne ulaznice koštaju 159 eura, dok tri dana VIP-a koštaju 389 eura.

Ulaznice se prodaju i za Outlook Origins Festival i Dimensions koji su se sve do prošle godine održavali u Puli, a ove godine su preselili u Tisno i na tvrđavu Sv. Mihovila. Karte za Outlook koji će, kako još uvijek najavljuju, trajati od 30. srpnja do 4. kolovoza, nude se po najnižoj cijeni od 320 kuna.

Foto: Dimensions festival

Tjedan dana kasnije, od 13. do 17. kolovoza Dimensions festival elektronske glazbe, također najavljuje brojne izvođače i partyje. Ulaznice se mogu kupiti po različitim cijenama, ovisno o tome kupuju li se za sve dane ili samo za koncert kojim se festival otvara ili pak za partyje na Barbarelli.

I Seasplash festival u Šibeniku najavljen je za termin od 16-19. srpnja najavljuje atraktivne goste. Tu su 'Asian Dub Foundation', Pitch Black, Egoless, Kandžija, Stillness, Iron Dubz… a karte 'ranograbilice' za Hrvatsku i zemlje bivše Jugoslavije su samo 290 kuna. Za ostale cijena je 75 eura.

Foto: Exit festival

Hrvatima iznimno atraktivan Exit festival u Novom Sadu, također prodaje ulaznice kao da se u svijetu ne događa ništa što bi moglo ugroziti njegovo održavanje. Priredba koju svake godine posjeti ukupno oko 200.000 ljudi ovog ljeta bi se trebala održati od 9-12. srpnja. Popis gostiju je fenomenalan: David Guetta, Fatboy Slim, DJ Snake, Metronomy, Sepultura, Artbat, Roni Size B2B LTJ Bukem, … Cijena karte je 99 eura za regularne ulaznice ili trenutačno promo cijena od 250 eura za VIP.

Ponuda je bogata, teško je odlučiti u kojem smjeru otputovati, a kako sada stoje stvari, vjerojatnije je da ćemo, bude li mnogo sreće, glazbu slušati tek preko slušalica negdje na plaži.

Tema: Muzika