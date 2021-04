Od festivalske industrije postali smo industrija zaborava, govori nam Adnan Mehmedović Medo, organizator festivala. On i njegovi zaposlenici rade na pet festivala godišnje, a ove godine su ih organizirali nula. Kroz godine, festivalska industrija u Hrvatskoj postala je djelatnost koja kroz više od sto festivala godišnje donese 22 milijarde kuna i zapošljava više od 17.000 ljudi.

- Mi imamo desetak stalno zaposlenih ljudi, a tu surađujemo s raznim tvrtkama. Na samom Fresh Islandu radi dvjestotinjak ljudi, jedna veća firma, je l’ - objašnjava nam organizator festivala Mehmedović.

Od jednog festivala za život zarade organizatori, konobari, prodavači karata, zaštitari, ugostitelji, iznajmljivači, stage menadžeri, tonci, tehničari, lightmani, oglašivači, čistači, prijevoznici, agencije za booking izvođača, izvođači.

- Mi zapravo prodajemo turističke aranžmane jer naši gosti kupe i smještaj i transfer. Skoro svi gosti dolaze avionima, treba ih prevesti i s aerodroma do mjesta. Tu je mnogo zaposlenih - kaže nam Mehmedović.

Prosječna cijena festivalske ulaznice je od 100 do 130 eura.

- Recimo da gost dođe samo na festival, na avionsku kartu, transfer, festivalsku ulaznicu i smještaj potrošit će od 800 do 1000 eura. Naši gosti se zadržavaju desetak dana, a dnevno, uz ovaj osnovni trošak, potroše i još oko 85 eura. To ide na restorane, kafiće, izlete, suvenire i slično. Mi u prosjeku imamo između sedam i deset tisuća posjetitelja, što znači da tu prođe oko 20 milijuna eura. Ti novci su ekonomski push jer ulaze u sustav i u državnu blagajnu kroz poreze, potrošnju i slično - govori nam Mehmedović.

Državna blagajna se od ovog iznosa puni kroz porez na potrošnju, na ulaznice, turističke takse i sva ostala davanja koje organizatori i uključene tvrtke imaju. Samo Mehmedovićeva firma u normalnim vremenima godišnje ima od sedam do deset milijuna kuna. Od toga nekoliko milijuna ode direktno u državnu blagajnu. Tog dijela kolača nema već godinu dana.

- U početku su nam pomogli, imamo te potpore za plaće, ali mi ne želimo sjediti doma i živjeti na državnoj pomoći. Mnoge europske države su shvatile važnost naše industrije i osnovale fondove za oporavak. Uz to, dali su zeleno svjetlo i jasan plan otvaranja event industrije. Tu su i fondovi osiguranja za slučaj da ponovno dođe do nekakvog zatvaranja tako da i ako se pandemija pogorša, država pokriva troškove koji nastaju ako dođe do otkazivanja - priča nam Mehmedović i nastavlja:

- U normalnim uvjetima radimo evenata više nego što ima dana u godini. Samo u Pločniku ih napravimo 20 mjesečno, a ljeti ih bude oko 117. Sad radimo online sadržaj pet dana u tjednu, a ljetos smo imali male festivale po epidemiološkim mjerama. Imamo najavljene i neke događaje za ovo ljeto, ali nitko ne zna što će biti - govori Meniga.

U njegovoj tvrtki je kroz godinu zaposleno 25 ljudi u dva ureda u Zagrebu i jedan u Puli. U festivalskoj sezoni, kad su i Outlook i Dimensions festival, zapošljavaju i više od 1000 ljudi.

- To su nam sezonci, a angažiramo i studente iz svih student servisa u zemlji, uvijek nam nedostaje ljudi. Za veće festivale zapošljavamo i strance. Za jedan Outlook festival zaposlimo više od 500 izvođača, a za Dimensions oko 250. Uz to, treba puno tonaca, lightmena, konobara, šankera, ljudi koji rade hospitality, zaštitara, čistača... Ljudi ne razumiju da mi radimo na tome svaki dan. Nije to samo sezonski posao, festivale organiziramo i do godinu dana unaprijed - objašnjava nam Meniga.

Ljudi koji dolaze na Outlook i Dimensions ostaju i po 18 dana. U to se uračunavaju nekoliko dana prije i poslije festivala zbog prometne povezanosti s ostatkom svijeta i festivali koji traju dva tjedna.

- Za tih 12 pozornica po svim standardima treba ti nekoliko mjeseci jer gradiš novi mali grad. Često radimo na zapuštenim lokacijama pa ih onda njegujemo i održavamo cijele sezone - objašnjava nam Meniga.

U najboljim vremenima Outlook i Dimensions privuku 25.000 ljudi. Njihova istraživanja potrošnje obuhvaćaju i sve što se potroši mimo festivalske karte. Svaki njihov posjetitelj izvan festivala potroši oko 500 eura, odnosno lokalni iznajmljivači, ugostitelji, ustanove i prodavači zarade oko 100 milijuna kuna.

- Zabluda je da mi prvo namirimo sebe. Naša zarada je tek kad platimo izvođače, djelatnike, partnerske tvrtke, tekuće troškove, PR, poreze i davanja. Svi mi poslujemo s minusima jer nemamo potporu države. U zadnjih 10 godina smo na natječajima turističkih zajednica dobili maksimalno 200.000 kuna. To je ispod jedan posto novca koji su nam potrebni. Trenutačno preživljavamo - govori Meniga i dodaje:

“Na snazi su dvostruka pravila. Neki rade bez restrikcija, a nije dokazano da su ništa manje potencijalni širitelji zaraze. Neke stvari su opasnije od koncerta na otvorenom. Nepravedno su postavljene restrikcije na našu štetu i nema nikakve strategije”. Pokušali su se snaći i organizirati online koncerte, no to nije toliko primamljivo kao koncert uživo.

- Prijatelj iz Rijeke, jedan od rijetkih koji tamo radi, odnedavno se preusmjerio na zemlju, odnosno vrtlarstvo. Nema koncerata, nema od čega živjeti. Svaki dan me pitaju kako nam ide, nikako. Posla nema. A nema ni plana otvaranja - kaže Meniga.

Bio je brz pa su lani ipak organizirali jednu festivalsku destinaciju s programom raspoređenim u šest tjedana.

- Uspjeli smo preduhitriti Stožer. Krenula je ponovno zbunjenost zbog naglog rasta brojeva, a mi nismo čekali, nego smo dali sami prijedlog kako organizirati COVID-free sezonu. Nismo imali nijednog zaraženog, a koristili smo i dezinficijense, zaštitnu opremu, osigurali smo dovoljno prostora za razmak. Sama Martinska je super lokacija jer je blizu gradu, ali je izvan grada, pristup je s magistrale. Četrnaest dana nakon zadnjeg događaja tamo i dalje nismo imali nijednog zaraženog. Uspjeli smo - govori Meniga i dodaje:

“Sa Stožerom smo komunicirali svaki vikend i dogovor je bio da zatvaramo lokaciju ako se prijavi samo jedan zaraženi”.

Nada se da će taj primjer iz prakse pokazati Stožeru da se festivali na otvorenome mogu organizirati i ovo ljeto, a nade polaže i u procjepljivanje.

- Pokazali smo da nismo žarišta, ono što se prije nagađalo sad se zna - zaključuje Meniga.

Osim festivala, nema ni konferencija, koncerata, vjenčanja, poslovnih događaja, cateringa, rođendana i sajmova. Meniga vjeruje da se u ovim trenucima treba okrenuti domaćoj publici, ali i da ubuduće domaće institucije moraju razumjeti važnost festivalske industrije u turizmu.

- Godine 2015. Hrvatska je bila proglašena top festivalskom destinacijom u svijetu. Mi nismo samo ti koji generiraju nekakav prihod, naš posao ima i jedan kulturni značaj za zajednicu. Pula je bila industrijski grad i festivali u zadnjih deset godina su od nje napravili turističku destinaciju. To smo uspjeli jer za samo jedan Outlook imamo 170 partyja u svijetu, u 170 različitih država. Hrvatska je u sukobu obiteljskog turizma i nas ‘zabavnjaka’. Dokazali smo da naši gosti troše više nego oni koji dolaze na račun obiteljskog turizma, ali nema ni njegovanja te industrije ni političke volje za to - zaključuje Meniga.

Ako ponovno prodišu organizatori, prodisat će i ostale tvrtke. Među njima je i Promo logistika koja ima 50 stalno zaposlenih, a u sezoni zaposle još sto dodatnih ljudi.

- S obzirom na to da je 2020. većini krenula kao vrlo obećavajuća te smo se na početku godine više bavili time kako ćemo ‘preživjeti’ godinu i osigurati dovoljan broj ljudi i opreme za poslove koji su pred nama, šok zatvaranja u prvom valu prošao je baš kao što i samo ime kaže - totalno nas je šokirao i zatekao. Isprva smo bili i ponešto optimistični te vjerovali da će cijela priča potrajati od dva do tri mjeseca i da smo do jeseni na nogama i krećemo dalje - govori nam direktor Zoran Biškupić.

Bez njegove tvrtke ne bi bilo pozornice, zvučnika, razglasa, mikseta, svjetla, tona... Pozornice se ne bi brzo sastavljale ni rastavljale, bez njih nema ni koncerata ni većih događaja.

- S obzirom na mnogo zaposlenika, odmah smo u prvom valu aplicirali za državnu subvenciju, odnosno za potporu za održavanje radnih mjesta te smo, osim smanjenja skladišnog prostora i uredskog prostora, trošak plaća zaposlenika pokrivali pomoću potpore. Tako smo osigurali opstanak do kraja 2020. Nažalost, oprema nam i dalje stoji u skladištu, moratorij banaka ističe kroz nekoliko dana i naša budućnost je neizvjesna. I dalje nam epidemiološka situacija ne dozvoljava rad, država nas ne vidi kao djelatnost kojoj je zabranjen rad, nego kao djelatnost kojoj je rad tek djelomično onemogućen. Zamislite koliko nam je rad moguć u situaciji kad su zabranjeni veliki koncerti, festivali, razne svečanosti i ulične manifestacije (npr. Advent), vjenčanja, sajmovi i konferencije - sve ono što mi radimo i od čega živimo. Da, dozvoljena su javna okupljanja do 25 osoba, no većina tvrtki ne koristi tu ‘pogodnost’ za organizaciju seminara ili manjih događanja jer se situacija mijenja iz tjedna u tjedan pa je teško nešto planirati i realizirati - objašnjava Biškupić.

U odnosu na 2019., Promo logistika je imala pad prometa od 90 posto, ali ne žele razmišljati o zatvaranju jer od tog posla živi oko 150 ljudi.

- Ako uzmemo neki prosjek, moglo bi se reći da se samo kroz stalno zaposlene ljude u Promo logistici izravno veže sudbina i budućnost minimalno 150 ljudi. Uz to, ne smijemo zaboraviti i djelatnosti koje su usko vezane uz event industriju i u kojima pojedinci kroz svoje samostalne djelatnosti ovise i o našem angažmanu, odnosno o poslovima koje dobivaju kao naši podizvođači. Usudio bih se reći da o našem poslovanju ovisi sigurno oko 500 ljudi što direktno, što indirektno - govori nam.

Uz to, tu su i davanja prema državi, a kako godišnje odrade više od 1000 događaja, u proračun uplate dovoljno da se izgradi manja sportska dvorana. No zbog rasta broja zaraženih, problema s distribucijom cjepiva i nepostojeće strategije oporavka festivalske industrije, ne vidi svjetlo na kraju tunela.