Filip iz 'Braka na prvu' priznao da je sam sebi bitan, gledatelji ljuti: 'Nije on siguran što želi'

U novoj epizodi četvrte sezone sociološkom eksperimenta 'Braka na prvu' spojila su se dva nova para, Lovre i Klara te Anton i Nikolina.

Iako je Lovre priznao kako nije htio Dalmatinku, ipak nije mogao sakriti oduševljenje kada je ugledao Klaru, koja dolazi iz Zadra. A i kod posljednjeg para dogodila se prava kemija.

Foto: RTL

Antonova prva reakcija o Nikolini je jako pozitivna, ali moraju se bolje upoznati, a i gosti su bili optimistični i misle da bi mogli biti odličan par.

Foto: RTL

Gledatelji oduševljeni parovima, imali su riječi hvale.

'Super par, najbolji dosad', 'Jedini par koji će uspjeti', 'Zanimljiva su kombinacija njih dvoje', 'Napokon normalni parovi u ovoj sezoni', pisali su.

Ali, gledatelji nisu ni nakon ove epizode ostali ravnodušni zbog Filipovih izjava o Tamari.

'On ne voli ni sebe. On samo voli lažnu sliku sebe', 'Kuma ga je najbolje opisala', 'Ajme, koliko je umišljen', 'On nije siguran što želi', 'Sam sebe voli', pisali su neki.