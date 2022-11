Filip je u 'Milijunašu' zapeo na glazbenom pitanju, znate li vi koji je točan odgovor?

Velikogoričanin Filip Furlan u kvizu 'Tko želi biti milijunaš' zapeo je na pitanju za 8 tisuća kuna. Nije znao odgovor na 'Koji je bend gitarist John Frusciante napustio i dvaput se u njega vraćao. Ponuđeni odgovori bili su: Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine ili Queens of the Stone Age?

To mu je pitanje stvorilo problem pa je iskoristio dva preostala džokera. No, ni džoker Miljenko Kolak nije znao odgovor na osmo pitanje, a Filip je bio spreman odustati unatoč tomu što je imao još jednog džokera.

Na Tarikovu sugestiju ipak je iskoristio i džoker pola-pola. Ostali su odgovori Kings of Leon i Red Hot Chili Peppers. A Filip je ipak odustao i tako kviz napustio s 4000 kuna.

Da je odgovarao, izabrao bi Red Hot Chili Peppers, što je i bio točan odgovor. Tarik je pojasnio da Frusciante nije bio član benda Red Hot Chili Peppersa od 1992. do 1998. i od 2009. do 2019. godine.

Osim njega, natjecala se Kastavka Tamara Zaninović Šošić koja je odustala je na pitanju za 32.000 kuna. Za nju je kobno bilo pitanje o austrougarskom prijestolonasljedniku Franji Ferdinandu. Trećeg natjecatelja, Josipa Batura, koji je osvojio 1000 kuna i ima sve džokere, gledat ćemo i u sljedećoj emisiji showa.

