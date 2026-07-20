Filip Juričić na štakama krenuo u talijansku avanturu s kolegom Bukvićem i Ivanom Glowatzkim

Iako na štakama i s ortozom na lijevoj nozi, Filip Juričić je sa širokim osmijehom na licu pozirao ispred zračne luke Franjo Tuđman s kolegama Amarom Bukvićem i Ivanom Glowatzkim.

Fotografiju su na svom Instagram profilu podijelili Bukvić i Juričić s opisom 'Adventure' (pustolovina) uz koju su stavili talijansku zastavu.

Juričićeva ozljeda ih ni najmanje nije omela u planovima da skupa otputuju u avanturu, jer se Bukvić vrlo brzo javio iz glamurozne Taormine na Siciliji, jednog od najpoželjnijih ljetnih odredišta u Italiji, poznato po prekrasnim pogledima na Jonsko more i bogatom kulturnom životu. Bukvić je i ranije u intervjuima naglašavao kako su mu Juričić i Glowatzky najbolji prijatelji, a ova fotografija samo potvrđuje čvrstoću njihove veze, spremne na zajedničke pustolovine bez obzira na okolnosti.

Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija, kako obožavatelja, tako i brojnih poznatih kolega. "Jaooo koja ekipa", napisao je voditelj Joško Lokas, dok je glumac Dušan Bućan dodao: "Di ste face?". Glumica Zrinka Cvitešić duhovito je prokomentirala "E ova je skupa", aludirajući na zvjezdani sastav na slici. Naravno, mnogima je za oko zapela Juričićeva ozljeda. "Srića gdje si nogu sredio?", upitao je jedan pratitelj, no uzrok ozljede za sada ostaje nepoznat. Bez obzira na to, prevladale su poruke podrške i želje za sretnim putem, pokazujući koliko je omiljeni glumački trojac cijenjen u javnosti.

Foto: Instagram

Ovaj zajednički odmor dolazi kao zasluženi predah nakon uspješne profesionalne sezone za svu trojicu. Amar Bukvić, koji je nedavno proslavio 45. rođendan, trenutačno briljira u popularnoj seriji "Divlje pčele", za koju je nedavno osvojio i nagradu za najboljeg glumca. Gledatelji s nestrpljenjem očekuju drugu sezonu serije koja kreće na jesen. Filipa Juričića publika je nedavno mogla gledati u glavnoj ulozi serije "U dobru i zlu", dok je Ivan Glowatzky, poznat po tome što se drži podalje od društvenih mreža, posvećen radu u kazalištu Komedija.

*uz pomoć AI-ja