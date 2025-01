Filip Mrčela iz Života na vagi skinuo 114 kila! Za 24sata kaže: Jedva čekam skinuti višak kože

Filip Mrčela bio je najteži kandidat showa 'Život na vagi', no sada to ne može biti dalje od istine. U 6. sezonu showa ušao je s oko 234 kilograma, a život mu je dobio novi početak na finalnom vaganju, gdje je ustanovljeno kako je smanjio kilažu na oko 170 kilograma, što znači da je izgubio čak više od 60 kilograma.

U posljednje se dvije godine posvetio novom načinu života te novim navikama. Danas ima oko 120 kilograma, a otkrio nam je i da se zaljubio te pronašao djevojku.

Foto: RTL

Od ulaska u show do danas je izgubio više od 110 kilograma, a veseli se operaciji uklanjanja viška kože abdomena i prsa koju očekuje krajem godine. Nakon svake operacije, oporavak traje do tri mjeseca radi čega će treniranje ići malo sporije. Za to vrijeme ne bi trebao dizati velike težine te bi se trebao fokusirati pretežito na hodanje, no do tada će se posvetiti treningu koliko god može.

Iako mu je 'Život na vagi' puno pomogao, za 24sata je poručio kako je većinu svojih prehrambenih navika ipak stekao tek nakon showa.

- Puno je teže bilo prilagoditi se novoj prehrani nakon povratka kući jer u emisiji nisam imao prehranu koja je bila prilagođena meni. To sam ipak morao naučiti sam, pretraživanjem interneta - rekao je Filip.

Naglasio je kako mu je veći problem jesti manje količine hrane otkada je drastično smršavio.

- Prije sam se mogao lakše ograničavati što se tiče količine hrane i gladi jer je moje tijelo to moglo izdržati, imao sam više zaliha, no sada se teže borim sa glađu - opisao je Filip.

Foto: privatna arhiva

Filip je najviše istaknuo problem visokih cijena prehrambenih proizvoda s kojima se bori isto kao i većina ljudi u Hrvatskoj te naglasio izazove s kojima se kandidati susreću nakon izlaska iz showa.

- Kako rastu cijene hrane, nije ni potpuno suludo zašto ljudi dobivaju kile. U današnje vrijeme junk food je puno dostupniji što se tiče cijena u usporedbi sa zdravijim namjernicama koje si ne mogu svi priuštiti. Cijene su nenormalno porasle, pa razumijem zašto je ljudima lakše posegnuti za onim jeftinijim, a najčešće i nezdravijim. Želim da ljudi razumiju kako nisu potpuno krivi što su u takvoj situaciji - poručio je Filip svima koji se susreću s ovim problemom.

Osvrnuo se i na visoke cijene teretana koje nisu dostupne svima, a veliki su dio njegove rutine nakon emisije.

Foto: Privatni album

Iako navodi kako je održavanje forme i zdrava prehrana u današnje vrijeme sve teža, podrška je svima koji se nalaze u sličnoj situaciji, a rekao je i kako mu je roditeljska potpora bila vrlo bitna tijekom cijelog svog iskustva, iako shvaća kako ju nema svatko.

- Iako smo u teškoj poziciji s inflacijom, novac ipak nije sve. Najbitnija je strpljivost i vjera u sebe. Svatko treba naći neki svoj put, a ne uvijek slušati što nam drugi govore. Svi smo drugačiji i svima će nešto drugo odgovarati, no treba ostati strpljiv i naći svoj način na koji ćemo postići ono što želimo - rekao je Filip te zaključio kako je ipak najbitnije biti dobar prema sebi i slušati svoje tijelo.

Podsjetimo, prvi put kada je Filip došao na vaganje u 'Život na vagi', bilo mu je neugodno i osjećao se anksiozno te je priznao i da su ga zbog debljine maltretirali i vrijeđali u srednjoj školi.

- Rođen sam sa 5500 grama, imam dokazanu genetsku predispoziciju za pretilost i jedna je stvar vodila drugoj. Nisam se pazio, fokusirao sam se na pogrešne stvari u životu - rekao je te istaknuo da ima apneju zbog čega ne može normalno spavati.

Tada je otkrio i kako nikada nije imao djevojku te mu je to bila jedna od želja koju je danas ispunio.