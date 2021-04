Talentiranog glazbenika Filipa Rudana (21) domaća javnost upoznala je kroz razne glazbene showove. Filip je bio emisijama 'Supertalent', 'Zvijezde', 'Voice'... Upravo zbog ovog potonjeg showa, spoznao je da je glazba ono čime se u budućnosti želi baviti.

Prošle godine si s Albinom zabavljao publiku na Dori dok je trajalo glasovanje, a ove ste se borili za Eurosong. Kakav je osjećaj 'uspjeti' na glazbenom polju unatoč tako izazovnoj prošloj, a i ovoj godini?

Jako sam zadovoljan ishodom ovogodišnje Dore i rezultatima koje je moja natjecateljska pjesma „Blind” ostvarila. Singl se našao na radijskim top ljestvicama, predstavljen je spot na koji je publika također super reagirala, a i hrvatska verzija pjesme je zamijećena. Prethodna godina bila je iznimno izazovna zbog pandemije i nije bilo puno mogućnosti za nastupe pred publikom, nažalost se to nastavilo i u 2021. pa sam usredotočen na to da što više vremena iskoristim za rad na novim pjesmama.

Jesi li zadovoljan kako je publika prihvatila pjesmu 'Blind'?

Naravno, oduševljen sam! 'Blind' je moj prvi autorski singl i svaka riječ podrške puno znači, to mi je motivacija za daljnji rad i stvaranje novih pjesama.

Jesi li hrvatsku verziju pjesme 'Blind, 'Kad me svojim nazvala', posvetio nekoj posebnoj osobi?

Tekst hrvatske verzije je napisao Aljoša Šerić, kojem bih i ovim putem želio zahvaliti na divnim stihovima i suradnji, to mi puno znači kao izvođaču koji je tek krenuo s predstavljanjem vlastitih pjesama. Aljoša je prenio tu emociju koja je bila prisutna u engleskoj verziji singla, bio sam oduševljen čim sam prvi put pročitao što je napisao. I „Blind“ i „Kad Me Svojim Nazvala“ posvećene su nekom posebnom, a želja mi je da slušatelji u njima pronađu nešto što ih podsjeća i na njima bliske ljude.

Slažeš li se da je Dora savršeno mjesto za predstaviti se domaćoj publici, neovisno o tome kakav će biti plasman?

Doru prati brojna domaća i inozemna publika pa je to stvarno super prilika za predstavljanje, ali mislim da nije jedino mjesto na kojem nova imena mogu doći do velikog broja ljudi. Primjerice, za mene je to značenje imao i nastup u showu The Voice.

Planiraš li doći i iduće godine na Doru?

Usredotočen sam na rad na novim autorskim pjesmama i to mi je trenutno prioritet kad su glazbeni planovi u pitanju. Nastup na Dori dodatno me podsjetio koliko mi nedostaje pjevati pred publikom pa mi je velika želja i da što prije bude moguće održati nekakav koncert.

Pripremaš li nove pjesme? Napišeš li koji stih i sam?

Baš kao “Blind”, sve moje nadolazeće pjesme su moje autorske. Volim stvarati glazbu podjednako kao što volim nastupati i živim za to. Fokusirano radim na novom materijalu i s nestrpljenjem čekam trenutak kad ću ga predstaviti publici.

Kakvi su ti planovi za budućnost? Gdje se vidiš za 5 godina?

Prethodna je godina bila još jedan primjer koliko je budućnost nepredvidiva, ali velika mi je želja da za pet godina s pratećim bendom nastupam na raznim festivalima pred publikom koja voli moju glazbu. Tek sam na početku karijere i znam da je potrebno puno truda da se takva želja ostvari pa mi zbog toga razloga svaka riječ podrške znači još više.

Jesi li do ovih godina imao neke gaže i kakva je situacija s ovim ljetom po tom pitanju?

Bio bih presretan da je drugačije, ali nažalost, zbog trenutne situacije gotovo je nemoguće održati ikakvu gažu. Trudim se razmišljati optimistično, nadam se da će ljeto biti bolje po tom pitanju i da će biti koncerata na otvorenom.

Imaš li možda želju s nekim napraviti duet? Ako da, tko bi to bio?

Nemam nužno želju da to bude duet, ali postoji puno glazbenika koji me svojim radom svakodnevno inspiriraju. Neki od njih su Eric Clapton, Alex Turner, John Mayer i Paul McCartney. Naravno, i na domaćoj glazbenoj sceni postoje brojni talentirani izvođači i kantautori, ako se dogodi prilika za suradnju u kojoj se kreativno pronalazim, bilo bi mi drago da se to ostvari.

Bio si u nekoliko glazbenih showova. Može li se reći da danas ne bi bio ovdje gdje jesi da nije njih?

Sudjelovanje u njima mi je pružilo mogućnost da se predstavim brojnim gledateljima i da puno napredujem kao izvođač i glazbenik. Zahvalan sam na tim iskustvima, a najviše na publici koja me tim putem otkrila i koja me od tada podržava, bez nje ne bih mogao ostvariti dosadašnje rezultate.

Djevojke te obožavaju još od Supertalenta i Zvijezda. Ima li uleta na društvenim mrežama (ili čak i uživo)? Kako im se oduprijeti?

Mislim da je to u današnje vrijeme, kad svatko ima društvene mreže, neizbježno. Najviše sam aktivan na Instagramu, a kako je sadržaj koji tamo objavljujem najvećim dijelom vezan uz glazbu i pjevanje, prevladavaju komentari koji se osvrću upravo na taj segment. Puno mi znači da netko želi odvojiti dio slobodnog vremena kako bi mi napisao nešto pozitivno. Baš kao što sam spomenuo u prethodnim odgovorima, tek sam krenuo raditi na svojoj karijeri i ne bih mogao ostvariti dosadašnje rezultate kad me moja publika ne bi pratila i podržavala.

Kako bi opisao svoj ljubavni status?

U sretnoj sam vezi!