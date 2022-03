Glumac Filip Vidović (31) ovogodišnji natjecatelj 'Plesa sa zvijezdama' potvrdio je zaruke sa svojom dugogodišnjom ljubavi, plesačicom Natašom Pavičević, a detalje vezane uz zaruke i njihovu ljubav ispričao je za Story.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mogu otkriti, zaručili smo se! Odlučili smo da je proljeće 2023. naše, imamo i jedan datum koji nam je drag, ali to ostaje tajna - izjavio je Filip.

Upoznali su se na jednom plesnjaku salse, a ubrzo nakon toga Filip je Natašu pozvao na piće.

- Bila je to zaljubljenost na prvi pogled koja se vrlo brzo pretvorila u ljubav - izjavio je te otkrio koje su im to sitnice zajedničke, ali i po čemu se razlikuju.

- Ona stalno posprema, ja stalno pravim nered. Ja volim kuhati variva, ona voli peći kolače. Ja sam jako opušten (nekad možda i previše), njoj mozak stalno radi sto na sat, ali kad je riječ o najvažnijim stvarima, na istoj smo valnoj duljini - izjavio je Vidović te nadodao kako imaju jednake životne vrijednosti.

- Međusobno smo si podrška, jednako ulažemo u naš odnos i ne uzimamo ništa zdravo za gotovo - dodao je.

Dotaknuo se i svog sudjelovanja u 'Plesu sa zvijezdama' te otkrio tko mu je najveća podrška.

- Nataša je moja najveća navijačica. Puno mi pomaže to što ona razumije plesni svijet, kasne i duge probe, što me strpljivo sluša dok kukam o svemu. Često razmišljam deset koraka unaprijed pa me ona zaustavi i podsjeti da se fokusiram na korak po korak, na izazov po izazov i da uživam u procesu - izjavio je te otkrio svoje prve dojmove.

- Od prve sezone ‘Plesa sa zvijezdama’ htio sam sudjelovati u tom showu. Prvi dojmovi su kao što sam i očekivao. Naime, puno radimo i treniramo. Naporno je, ali stvarno uživam u svakom koraku - izjavio je Filip koji većinu vremena provodi u dvorani samo s partnericom.

- Mislim da je ove sezone konkurencija zaista opasna. Neće nam biti lako - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 PITANJA S TINOM WALME