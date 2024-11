Film 'Dražen' u prvom vikendu pogledalo više od 23.000 ljudi

Dugoočekivani film 'Dražen', koji donosi intimnu priču o životu legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, već je u prvom vikendu pogledalo 23.071 gledatelja diljem Hrvatske. Ujedno, prema utršku (box office) objavljenom na stranici boxoffice.hr, Dražen je ostvario najuspješnije kino otvaranje za hrvatski film u posljednjih 10 godina.

Film Dražen prati život košarkaškog titana Dražena Petrovića, počevši od njegovog djetinjstva u Šibeniku do tragične smrti u Njemačkoj 1993. godine. Sniman je na autentičnim lokacijama, uključujući Šibenik, Zagreb, New Jersey i New York te donosi prikaz Draženovog života iz osobnog kuta.

U glavnim ulogama su Domagoj Nižić (Dražen Petrović), Tonko Stošić (mladi Dražen Petrović), Romina Tonković (Renata, Draženova djevojka), Pavle Matuško (Aleksandar Petrović), Lovre Tanfara (mladi Aleksandar Petrović), Zrinka Cvitešić (Biserka Petrović), Dragan Mićanović (Jovan Petrović), Victoria Hauer (Klara), Valentin Perković (Warren LeGarie), Mile Kekin (Mirko Novosel), James Perry (Willis Reed).

Foto: PROMO

Autori projekta i producenti filma su Ivor Šiber i Ljubo Zdjelarević, ujedno koredatelj, koproducenti Vlado Bulajić, Lija Pogačnik, Dimče Stojanovski, Stefan Orlandić, Milica Jokić, a ostalu ekipu čine redatelj Danilo Šerbedžija, scenarist Ivan Turković-Krnjak, direktor fotografije Ante Cvitanović, skladatelj Hrvoje Prskalo, montažer Davor Bosankić, scenograf Ivo Knezović, kostimografkinje Željka Franulović i Ana Kala Kovačević i majstorica maske Bianka Prskalo.

"Kao producenti i veliki Draženovi fanovi, pogledali smo brojne dokumentarce o njegovim najvećim utakmicama i trofejima. Ali ovaj film je nešto sasvim drugo. Priča je puno osobnija, ide dalje od košarkaškog terena. Film nije klasični biografski prikaz, već je ova priča nadahnuta njegovim životom, kroz koju smo željeli dočarati tu ljudsku stranu legende koju svi volimo", izjavili su Ivor Šiber i Ljubo Zdjelarević, autori i producenti filma.

Ovaj producentski dvojac na filmu radi već punih osam godina, stoga ne čudi da ih je dirnula podrška publike. Posebno su ponosni što je film postao hit u manjim sredinama, gdje su neovisna kina, koja su ključna okupljališta za obitelji i mlade, postigla zavidnu gledanost. "Ovakav odaziv diljem Hrvatske dokaz koliko je Draženova priča univerzalna i bliska ljudima", izjavio je producent i koredatelj filma Ljubo Zdjelarević.

"Roditelji nam pišu s porukama zahvalnosti, rukometni i košarkaški treneri javljaju kako su odveli timove u kino. Ekipa koja je odrastala 80-tih godina, javlja nam kako su uživali u toploj, ljudskoj priči koja im je prizvala u sjećanje odrastanje i navijanje za Dražena", objašnjava producent Ivor Šiber.

Velika Gorica: Promocija filma "Dražen" u Pučkom otvorenom učilištu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Producenti su s pripremama započeli još 2017. godine kada su dobili zeleno svjetlo i podršku obitelji Petrović za scenarij koji je napisao Ivan Turkovića-Krnjak. Godine 2021. angažirali su je redatelja Danila Šerbedžiju, još jednog velikog obožavatelja Dražena Petrovića, a nakon iscrpne pripreme projekta snimanje je započelo u rujnu, a završilo u studenom prošle godine.

Film je nastao u produkciji zagrebačke produkcijske kuće Kinoteka, uz koprodukciju sa slovenskim December i srpskim Living Pictures. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Hrvatska radiotelevizija, Slovenski Filmski Centar i Filmski Centar Srbije, Hrvatski olimpijski odbor te brojni sponzori i pokrovitelji.