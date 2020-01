Film nominiran za Oscara su financirali Barack i Michelle...

Bivši predsjednik SAD-a Barack Obama (58) i njegova supruga Michelle (55) imaju razloga za slavlje. Netflixov film 'American factory', čiju su produkciju financirali upravo njih dvoje, nominalan je za Oscara u kategoriji 'Najbolji dokumentarni film'. Obama se odmah 'pohvalio' na društvenim mrežama.

Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Drago mi je vidjeti da se 'American Factory' bori za Oscara u kategoriji 'Najbolji dokumentarni film'. To je vrsta priče koju ne viđamo dovoljno često i upravo to smo Michelle i ja htjeli postići s Higherom Groundom. Čestitamo nevjerojatnim tvorcima filma i cijelom timu - napisao je Barack na Twitteru.

Glad to see American Factory’s Oscar nod for Best Documentary. It’s the kind of story we don’t see often enough and it’s exactly what Michelle and I hope to achieve with Higher Ground. Congrats to the incredible filmmakers and entire team!