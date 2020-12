Izašao je prvi teaser dokumentarnog filma “The Beatles: Get Back“. U njemu se mogu vidjeti snimke velikih The Beatlesa dok rade na pjesmi “Let It Be”.

Režiser ovoga filma je Peter Jackson, koji potpisuje i režiju “Gospodara prstenova”. Nije mu ovo ni prvi dokumentarac, već je radio na hvaljenom “They Shall Not Grow Old”, o Prvom svjetskom ratu. Iz snimanja tog djela i sad je koristio neke tehnike.

Za film o Beatlesima imao je uvid u 55 sati nikad objavljenih snimki i 140 sati audiozapisa. Njih će restaurirati tehnikama koje je koristio i za dokumentarac o Prvom svjetskom ratu. U kinima bi trebao biti 27. kolovoza 2021. godine.

- Film će biti iz perspektive muhe na zidu. Izgledat će kao da nas vremenski stroj vraća u 1969. godinu. Mi ćemo sjediti i promatrati kako sjajna četvorka stvara muziku - rekao je Jackson.

Dokumentarac prati razdoblje nastanka albuma “Let It Be” 1970. godine, a vidimo kako John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr na snimanju planiraju prvi koncert nakon stanke od dvije godine te kako vježbaju 14 novih pjesama.

U filmu će biti prvi put u cijelosti snimka s posljednjeg nastupa, na krovu u londonskom Savile Rowu... Jacksonov dokumentarac snimljen je uz veliku suradnju i podršku preživjelih članova benda, Paula McCartneya i Ringa Starra. Sudjelovale su i supruge Johna Lennona i Georgea Harrisona - Yoko Ono i Olivia Harrison.