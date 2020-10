Prvotno je trebao iza\u0107i u travnju ove godine, ali se poklopilo s karantenom zbog pandemije korona virusa, a potom je odgo\u0111en za studeni. Producenti su zabrinuti zbog porasta slu\u010dajeva u mnogim zemljama, a svjesni su kako je ovo drugo razo\u010daranje za obo\u017eavatelje filma.\u00a0

<p>Novi film o <strong>Jamesu Bondu</strong> pod nazivom 'No Time to Die', ujedno 25. po redu film o najpoznatijem svjetskom tajnom agentu, odgođen je za travanj 2021. zbog pandemije korona virusa, javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/breaking-james-bond-delayed-april-22784455" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>Vijest o odgodi filma potvrđena je na službenom Twitter profilu Jamesa Bonda.</p><p>Prvotno je trebao izaći u travnju ove godine, ali se poklopilo s karantenom zbog pandemije korona virusa, a potom je odgođen za studeni. Producenti su zabrinuti zbog porasta slučajeva u mnogim zemljama, a svjesni su kako je ovo drugo razočaranje za obožavatelje filma. </p><p>Prvo odgađanje filma uslijedilo je nakon što su entuzijasti iz Bonda napisali otvoreno pismo tražeći odgodu u prvim mjesecima pandemije. </p><p>- S obzirom da korona virus doseže status pandemije, vrijeme je da zdravstvo stavimo ispred marketinških izdanja i troškova reklamnih događaja. </p><p>'No Time to Die' bit će peti i posljednji nastup glumca <strong>Daniela Craiga</strong> (52) kao tajnog agenta. Producentica <strong>Barbara Broccoli </strong>(60) rekla je kako ovaj film pruža zadovoljavajući kraj za njegovu seriju filmova.</p><p>- To je vrhunac svega što je njegovo portretiranje lika prošlo i povezuje sve priče. Moram reći da je to prilično epski film.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>