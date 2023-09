Film o Taylor Swift poremetio je planove 'Exorcistu': Pomaknuli su datum da im ne otme publiku

Američka pjevačica Taylor Swift (33) trenutno je na svojoj velikoj turneji 'The Eras' o kojoj će snimiti dokumentarac. Pjevačica je u četvrtak najavila da film stiže u američka kina 13. listopada, na isti dan kada je trebao izaći i novi nastavak Exorcista 'Believer'.

Tvorce 'Egzorcista' je plan Taylor Swift očito uznemirio, jer su oni pomaknuli datum izlaska filma. Brzo su najavili da će horor ipak stići u kina vikend ranije, 6. listopada, piše Rolling Stone.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ipak, producent filma Jason Blum na Twitteru je napisao 'Pogledaj na što si me natjerala', na engleski 'Look what you just made me do', citirajući tako jedan od Taylorinog hitova.

Pjevačica se još nije oglasila na ovu temu, a objava kojom najavljuje izlazak dokumentarca u manje od 24 sata prikupila je više od 6 milijuna lajkova. Najveći lanac kina na svijetu, AMC, pojačao svoju web stranicu i servere za čak 5 puta očekujući najveći broj kupaca ikada.

- The Eras Tour je bila najznačajnije iskustvo u mom životu do sada i presretna sam što vam mogu reći da će uskoro doći i na velika platna - napisala je pjevačica na društvenim mrežama.