Koji god program da okrenete idućih dana i tjedana, postoje velike šanse, ako ne i čista izvjesnost, da ćete naići na velik broj filmova s našeg sljedećeg popisa. To su većinom božićni klasici koje smo pogledali po više od nekoliko puta, ali svejedno ih, iz nekog razloga ili iz čiste lijenosti, ponovno pogledamo. Za vas smo u nastavku teksta odabrali 25 filmova bez kojih je ovo blagdansko vrijeme gotovo nezamislivo...

"Sam u kući"

Film za kojeg ste znali da će biti na popisu, pa da ga odmah 'riješimo' u startu. Radnju više-manje znate svi pa je nećemo ponovno prepričavati. Pa onda da vam otkrijemo neke druge zanimljivosti vezane uz ovaj bezvremenski klasik. S budžetom od samo 18 milijuna dolara zaradio je gotovo 500 milijuna dolara u kino blagajnama širom svijeta, a Joe Pesci je za vrijeme cijelog snimanja izbjegavao Culkina kako bi ovaj mislio da je zapravo zločest.

"Četiri Božića"

Umjesto idealnog bijega u toplije krajeve, junaci ovog filma moraju obići svoje, ne baš najnormalnije, roditelje. I najgora stvar, i jednome i drugome su roditelji rastavljeni, pa nema nikakve šanse da sjednu zajedno za isti stol i odrade to u jednom potezu. Umjesto toga, idemo prvo kod tvoje mame, pa kod mog tate, pa kod tvog tate i za kraj kod moje mame.

"Grinč"

Benedict Cumberbatch posudio je glas Grinchu u ovom animiranom filmu, koji je jako dobro prošao na kino blagajnama. IMDB procjenjuje kako je budžet filma bio oko 75 milijuna dolara, a zarađeno je više od 500 milijuna dolara...

"Čudo u 34. ulici"

Kratki opis: Tip tvrdi da je pravi Djed Božićnjak, drugi misle da je lud i zovu doktore. Jedan od bezvremenskih klasika.

"Sam u kući 2"

Za ponavljanje uloge Kevina Culkin je dobio nevjerojatnih 4,5 milijuna dolara, 'podebljan' je i budžet na oko 30 milijuna dolara, ali nije prošao dobro kao prvi nastavak na kino blagajnama. Što ne znači da nije postignuta ogromna zarada. Na 30 mil. dolara budžeta utrženo je oko 350 milijuna dolara. Radnja 'dvojke' smještena je u New York, a kao što znate, u njoj se nakratko pojavljuje i bivši, ali u to doba budući, predsjednik SAD-a Donald Trump.

"Ljubav & praznici"

Film je pisan točno za karaktere Cameron Diaz, Jacka Blacka, Kate Winslet & Judea Lawa. I njima se scenarij svidio, prihvatili su uloge i dobili smo zabavan blagdanski film u kojem dvije dame s različitih krajeva svijeta zamjenjuju svoje domove i pronalaze pravu ljubav...

"Kolo sreće"

Bogatašima je dosadno u životu, pa da bi se zabavili koriste ostale, manje bogate ljude. Sjajne role u ovom klasiku odradili su Eddie Murphy te Dan Aykroyd.

"Harold & Kumar: 3D Božić"

Dva prijatelja koji obožavaju marihuanu uz pomoć sjajnog Neila Patricka Harrisa izazivaju kaos za vrijeme blagdana. Dosta lošiji od prva dva nastavka, ali ima svoje vjerne fanove.

"Božićna priča"

Dječak je odlučio kako bi savršeni poklon za njega bila igračka puške, pa pokušava nagovoriti roditelje da reagiraju kod Djeda Božićnjaka kako bi on mogao dobiti svoj poklon... Jedan od najomiljenijih božićnih filmova u SAD-u.

"Zločesti djedica"

Billy Bob Thornton glumi propalicu koja živi od varanja ljudi, a svu zaradu koristi za alkohol. No sve se to promijeni kad upozna jednog dječaka... Kako je u scenariju pisalo da je Djed Božićnjak u ovom filmu pijanac, onda je Billy Bob dolazio 'pod gasom' na set kako bi što vjernije odigrao ulogu. Jednom se od prevelike količine crnog vina, vodke i pive srušio zbog trovanja alkoholom.

"Luda božićna zvona"

Arnie je u 90-ima bio sinonim za zaradu, pa je brzo sklepan scenarij za ovaj božićni film. Ukratko, Schwarzenegger pokušava pronaći igračku koja je rasprodana u svim dućanima kako bi usrećio svojeg sina. U film je uloženo ogromnih 120 milijuna dolara, a na blagajnama je zaradio otprilike dvostruko toliko.

"Divan život"

U ovom klasiku anđeo posjećuje glavnog junaka kako bi mu pokazao kako bi izgledao svijet da se on nikad nije rodio...

"Krampus"

Dječak razočaran blagdanima slučajno prizove demona Krampusa, koji onda terorizira ostatak ekipe iz filma jer im nedostaje božićnog duha.

"Najluđi Božić"

Film prati obitelj Griswold za vrijeme božićnih blagdana i način na koji se nose s nepoželjnim gostima. Tipičan film za Chevyja Chasea, ako volite jednoga, onda će vam i ovaj biti dobar.

"Zapravo ljubav"

Osam različitih priča, različitih problema i ambicija u blagdansko vrijeme na Otoku imamo priliku gledati u ovoj božićnoj uspješnici. S budžetom od oko 40 milijuna dolara na kino blagajnama su zaradili odličnih 250 mil. dolara.

"Božićne kronike"

Jedan od laganijih božićnih filmova za cijelu obitelj, pisali su kritičari kad je ovaj film prvi put ugledao svijetlo dana. Priča prati brata i sestru koji odluče uhvatiti Djedicu u svoju zamku...

"Božićna pjesma"

Ebenezera Scroogea posjećuju duhovi za Badnjak kako bi mu pokazali kako tužno izgleda njegov život i kakva je osoba postao. Unatoč ogromnom budžetu od 200 milijuna dolara i sjajnom Jimu Carreyju, film je zaradio tek oko 320 mil. dolara, iako su očekivali kako će minimalno 'uduplati' zaradu.

"Vilenjak"

Will Ferrell i komedija u 99 posto su slučajeva dobitna kombinacija. Tako je bilo i ovog puta. Sa 'skromnim' budžetom od 30 milijuna dolara ostvarena je zarada od 250 milijuna dolara. Film je bio i ostao toliko popularan da su Ferrellu za repriziranje uloge 2013. godine ponudili nevjerojatnih 29 mil. dolara, no on je ponudu hladno odbio.

"Predbožićna noćna mora"

Jack Skellington odluči kako mu je dosadno cijelo vrijeme slaviti "noć vještica", pa u svojem carstvu nastoji organizirati proslavu Božića. Film je postigao ogroman uspjeh, šuškalo se kako će stići i drugi nastavak, ali redatelj Tim Burton otkrio je kako mu to nije ni na kraju pameti.

"Polar express"

Dječak na Badnjak odlazi na nevjerojatno putovanje na sjeverni pol. Usput uči sve o prijateljstvu, životu, hrabrosti i smislu Božića. S budžetom od oko 150 mil. dolara na kino blagajnama zarađeno je 300 milijuna dolara.

"Rudolf: Sob crvenog nosa"

Ovaj animirani klasik traje oko 45 minuta te je za vrijeme blagdana među najpopularnijim filmovima u SAD-u. Ima tu pjesme i dosta zabave, a nek su ga prozvali i "kraljem blagdanskih crtića"

"Edward Škaroruki"

Prvo smo guglali i otkrili da se većina publike slaže s nama kako se ovaj film može uvrstiti u domenu "božićnih", a onda da vam predstavim sadržaj ukratko. Edward (Johnny Depp, a tko drugi kad je iza filma Tim Burton) je nedovršeno biće koje ne zna za ljubav, sve dok ne upozna jednu damu, a onda se priča nastavi razvijati...

"Gremlini"

Netko ti je rekao da nešto ne smiješ napraviti, ti to svejedno napraviš i dogodi se sra**. Svi smo to iskusili. Ovaj film s malim čudovištima na kino blagajnama je zaradio oko 150 milijuna dolara, iako mu je budžet bio tek oko deset milijuna...

"Djed Božićnjak"

Djedica je malo nastradao, ti si kriv za situaciju, pa izvoli dragi uskoči u njegove čizme. Jedan od božićnih klasika.

"Kako je Grinč ukrao Božić"

Svako jutro dva sata šminkanja, pa još jedan sat navečer. I tako 92 dana. Postao sam pravi 'zen-majstor' - prepričao je svoje iskustvo sa snimanja ovog klasika Jim Carrey. Film je odlično prošao na kino blagajnama sa zaradom od oko 350 mil. dolara.