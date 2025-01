Finale je sve bliže, mentorima je najteže. Mia nam otkrila: 'Zbog troboja nisam mogla spavati...'

Prvi troboj je iza nas. I dosad najteži zadatak tijekom cijelog ovoga showa zato što su to prva prava ozbiljna izbacivanja. Teško mi pada izbacivanje, nisam neki patetičan lik, ali zbilja sam se skompao s tim klincima, govori nam Davor Gobac (60) nakon subotnjeg prvog troboja u showu “The Voice Kids Hrvatska”, u kojoj su mentori odabrali prvih osmero polufinalista poslije pet audicijskih emisija. Mentori Vanna, Mia Dimšić, Davor Gobac i Marko Tolja podijelili su svoje timove u četiri trojke, u subotu navečer čuli smo prvih osam troboja, a već iduće čut ćemo jednako toliko. Pred trojkama je zahtjevan zadatak - zajednički izvesti jednu pjesmu, a pred mentorima još teži jer samo jedan može proći dalje.

- Svi su klinci vidno napredovali jer upijaju kao spužve, a naša coacherica (Gina Damjanović) svemirskog je podrijetla - kaže nam Gobac, koji revno sprema svoje kandidate.

Foto: DINO CEPAK/HRT

- Slušaju i oni nas i mi njih. Mi smo od njih naučili da treba biti bezbrižan i veseo, a ne tup i depresivan - govori nam Gobac.

U njegovoj prvoj trojci nastupali su Anela Susan Waibel, Ena Nižić i Toma Šaban. Dašak pozitivne atmosfere unijeli su stihovima “Can’t Stop The Feeling” Justina Timberlakea.

- U timu Gobac nema suza, a sad idemo po pravilima. Dalje ide Ena - bio je emotivan Gobac.

Foto: DINO CEPAK/HRT

Njegovu drugu trojku činili su Marino Vrgoč, Lovro Žužul i Gabriel Svetopetrić. Iako su se on i vokalna trenerica promišljali između nekoliko pjesama, odlučili su izvesti Gibonnijevu pjesmu "Dobri judi". Redali su se komplimenti, no odluka za prolazak dalje pala je na Marina. A rokera su tijekom večeri nasmijale dječje opaske iz njegova tima da ih podsjeća na njihova didu.

- Spreman sam ja i na puno žešće stvari od toga nego biti dida - govori nam kroz smijeh.

Međusobna su si podrška

Kao i Gopcu, prvi troboj bio je dosad najteži zadatak i za mentoricu Miju Dimšić.

- Pobliže smo se upoznali s djecom, povezali s njima, otkrili što sve mogu i tek što smo malo prodisali, tim se znatno reducira, ali takva su jednostavno pravila formata. Večer je za mene bila baš emotivna, imala sam osjećaj da ću puknuti od ponosa - govori nam Mia, čiju su prvu trojku činili Leonardo Rados, Tena Šojić i Andrea Rapić.

Foto: DINO CEPAK/HRT

Rasplesali su publiku uz pjesmu Dine Dvornika "Ella, E".

- Djeca nevjerojatno napreduju iz probe u probu i mislim da je baš to ono što rad s njima čini tako posebnim. Za početak, osvojilo me što su se brzo povezali i počeli paziti jedni na druge. Svi su si međusobno bili velika podrška i još se svaki dan dopisuju u svojoj WhatsApp grupi i satima vise na videopozivima. Svatko je od njih jedinstven i svoj i zato je bilo teško složiti ih u troboje, ali tu se najbolje vidjela muzikalnost jer su se morali prilagođavati jedni drugima. Da bi glazbeni broj funkcionirao, morali su razmišljati timski i ponašati se kao da su jedan organizam, a ne kao da se međusobno natječu. Mnogi su me iznenadili koliko su se dobro snašli u pjesmama koje im na prvu možda nisu bile ni poznate ili nisu njihov uobičajeni stil i to mi je dodatno otežalo odluku - objašnjava nam.

Nekad je i Mia u ulozi učenika.

- Svi slušaju i upijaju, jako su dobra djeca. Ok, definitivno je drukčija disciplina onih najmlađih u timu u usporedbi s malo starijima, mlađi su malo živahniji, ali kad se radi, radi se. Od njih sam naučila, ili se možda prisjetila, da tijelo zna najbolje, da je prva asocijacija obično pravi izbor, da je najvažnije da je glazba zabava i uživancija, da su sve emocije u redu te da si i mi odrasli trebamo dozvoliti da se osjećamo jednostavno kako se osjećamo umjesto da se stalno potiskujemo. U tome su djeca uvijek najveći učitelj - govori Mia.

Iz prve Mijine trojke dalje je na glazbeno putovanje prošao Leonardo, a u njezinoj drugoj trojci bili su Luka Pulić, Marta Bogdanović i Luana Špelić. Mia je govorila o njihovim kvalitetama, o onome čemu ih uči s vokalnim trenerom Svenom Pocrnićem.

- Uvijek je prisutna doza zdravog humora između nas, ali podbadanja nema. Dapače, trudimo se jedni drugima pomoći i ponuditi mišljenje i savjet ako je netko u nedoumici. Ipak, na kraju je svatko od nas čvrst u svojoj odluci i iza nje stoji. Troboji su svojim konceptom nezahvalni i koliko god da mozgamo, bit će nam teško kad nekima moramo reći da show ovdje za njih prestaje. Zato se treba opustiti i sve to ne shvaćati preozbiljno jer je sve to na kraju dana igra i veselje. Niti će onaj koji prođe dalje zbog toga jednoga dana nužno biti pjevač niti će onaj koji ne prođe zbog toga odustati. Još su jako mladi i sve stignu - kaže nam. Izveli su "Story Of My Life" One Directiona, ponovno uz veliku potporu publike i najbližih navijača.

Foto: DINO CEPAK/HRT

Nakon nastupa Mia je odabrala da dalje s njom nastavlja Luana te da, kako je istaknula, nije bilo lako donijeti odluku.

- Neposredno prije i poslije troboja nisam uopće dobro spavala. Mozak mi je radio sto na sat i deset puta dnevno bih promijenila mišljenje koga pustiti dalje pa sam se onda na kraju pokušavala jednostavno opustiti i raditi intuitivno, kako mi u tom trenutku dođe. Za neke trojke zaista do trenutka kad bi se upalila plava svjetla nisam imala ideju što ću. Ovo je stvarno sad već probrana ekipa i svatko od njih je zaslužio ići dalje. Nadam se da ih neprolazak neće obeshrabriti jer su postigli toliko veliki uspjeh već kad su se pojavili na blindu ispred cijele nacije. Za to treba puno hrabrosti i zbog toga ih jako poštujem - govori nam.

Svi su marljivo radili

Iz Vannine prve trojke, u kojoj su Erika Karačić-Šoljić, Dora Sumina i Kim Sofia Krajačić pjevali "Djecu ljubavi" Novih fosila i oduševili sve u studiju, dalje je prošla Erika. A Vanna je imala težak zadatak i nakon nastupa druge trojke, u kojoj su Ameli Dinarina-Šimić, Mark Alaniz i Paola Opačak otpjevali "I Still Haven't Found What I'm Looking For" benda U2.

Foto: DINO CEPAK/HRT

"Ma da U2, ovo je U3", bio je ushićen Gobac, a Vanna je na kraju odlučila da dalje ide Ameli.

Marljivo su radili i u timu Marka Tolje. Njegova prva trojka, Eliza Andrejević, Mia Ištvanić i Lana Brnas, izvela je Coldplayevu pjesmu "Fix You". Mentor je odlučio da s njim nastavlja Eliza. A Mira Oštrić, Dora Ožanić i Mia Bartulić činili su drugu trojku mentora Marka Tolje.

Foto: DINO CEPAK/HRT

Pobjednička pjesma s Eurosonga 2019. "Arcade" Duncana Laurencea bila je njihov izbor za nastup. Vokalna trenerica Antonela Doko i mentor Tolja dali su najbolje od sebe da iz ove tri talentirane mlade pjevačice izvuku i ono čega same nisu svjesne da imaju i da mogu.

Na kraju je odabrao Miru. Drugi troboj na rasporedu je iduće subote, 1. veljače.