Finale podijelilo gledatelje: Nije pošteno! Trebao je pobijediti Ante jer je izgubio najviše kila

Dok brojni čestitaju Mateju na pobjedi i nevjerojatnoj transformaciji, drugi pišu kako je Ante izgubio 83 kilograma i trebao je biti peti pobjednik 'Života na vagi'...

<p>U finalu pete sezone 'Života na vagi' borila su se četiri kandidata - <strong>Dominik Kračun </strong>(23), <strong>Matej Petrović </strong>(26), <strong>Marica Korolija </strong>(33) te <strong>Ante Miletić </strong>(26). Matej je pobijedio, izgubivši 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto svoje tjelesne mase i tako odnio kući 170.000 kuna. No, mišljenja gledatelja showa su podijeljena oko izbora pobjednika. Ne misle svi da je Matej trebao pobijediti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>Mnogi gledatelji su po društvenim mrežama pisali kako im je Ante bio favorit te da je on trebao pobijediti. On je bio najteži kandidat pete sezone. U show je ušao sa 200,7 kilograma, a na vaganju u finalu imao je 117,7 kilograma što znači da je skinuo 83 kilograma! </p><p>- Nije pošteno! Ante je izgubio 83 kile i trebao je on pobijediti. Bio je moj favorit - pisali su korisnici društvenih mreža, preispitujući pravila showa. Antu su nazvali 'dobrim duhom emisije'. </p><p>Također, budući da je Marica bila jedina žena u finalu, mnogi su navijali upravo za nju. </p><p>- Žao mi je što Marica nije pobijedila - pisali su. Također, hvalili su i <strong>Petru Čorbić.</strong> </p><p>U show je ušla 144,3, a sada ima 102 kilograma. Smršavila je 44,2 kilograma. Njezin postotak je 29,3 posto izgubljene tjelesne mase. </p><p>- Najveću preobrazbu u svom životu napravila je Petra. Čak sam i zaplakala kad sam je vidjela. Oduševila sam se - pisali su gledatelji. </p><p>No, i za pobjednika Mateja nizali su se komplimenti.</p><p>- Zasluženo. Dečko je od početka do kraja shvatio ozbiljno show i krenuo na najjače. Bravo legendo i sretno dalje u rukometu - piše u komentarima nakon finalne epizode showa. </p>