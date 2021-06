Večeras na pozornicu “Tvoje lice zvuči poznato All stars” stižu David Bowie, Will Smith, Justin Timberlake i Christina Aguilera.

- Ovaj show je beskrajno vrijedno iskustvo - rekla je Maja, s svi su se složili da je TLZP show u kojem su puno naučili i koji im je pomogao u karijerama.

Nakon sedam tjedana u velikom finalu gledamo Sašu Lozara, Marija Petrekovića, Damira Kedžu i Maju Bajamić koji će se boriti za prestižnu titulu kralja ili kraljice transformacije i pobijediti u sedmoj sezoni popularnog showa. Saša Lozar kreće sa startnih sedam bodova, Damir sa šest, Maja s pet, a Mario s četiri boda.

Finale je otvorio kralj improvizacije Mario Petreković kao Will Smith u ulozi dobrog duh iz ‘’Aladina’’. - Naplesao sam se kao nikad. Ovo je putovanje bilo dosta lingvistički edukativno - kaže Mario.

Novi je nastup najavio kao raskoš s mnogo plesača. - Uživat ću u nastupu - istaknuo je te dodao da se radi o udarnom broju. Mario kaže da nije očekivao prolazak u finale, ali da ga je priželjkivao kao i neizvjesnost do samog kraja showa.

Mariju je najzahtjevnija transformacija koreografski bila Jason Derulo. Nastupe koje bi izdvojio kao najbolje ove sezone Josipa Lisac i Šaban Bajramović, Stromae, Ivo Robić.

Saša Lozar, kojem je bilo najteže utjeloviti Luciana Pavarottija, a fizički Jennifer Lopez, na pozornicu će večeras izaći kao kralj originalnosti, stila, imidža, stila - David Bowie.

- On je kralj i potrudit ću se, kao što sam se i trudio i dosad - kaže. A koga smatra favoritom:

- Svi kandidati su imali odličnih nastupa, tako da smo u svakom trenutku jedan drugom bili najveća konkurencija i motivacija. Najviše sam se natjecao sam sa sobom. Damir je po broju bodova uvijek bio blizu, tako da njega smatram najvećom konkurencijom. U svakoj epizodi je bilo transformacija koje su tjerale ljude da ih ponovno gledaju na YouTubeu i to je puno važnije od naglašavanja favorita ili konkurencije.

Uživao je vježbati duet s Petrekovićem, za kojeg kaže da je strašan talent i profesionalac od kojeg se uvijek može nešto naučiti.

- Smijeh koji je bio prisutan na probama je teško opisati. Volio bih da me snimala neka kamera dok sam čekao svoj red da nastupim i umirao od njegovih Shakira pokreta. Jedva sam se sabrao prije svog pojavljivanja kao JLo. - iako zabavan, nastup je ipak bio zahtjevan:

- Najzahtjevnije je bilo pohvatati koreografiju za Super Bowl nastup sa Petrekovićem. Nosio sam te cipele svugdje kako bi se naviknuo na drugačije držanje a koreografiju sam vrtio u glavi i u krevetu.

U liku pop ikone Justina Timberlakea doći će Damir Kedžo.

- Sve mi je bilo super. Bila mi je super Vesna Zmijanac, prvi put sam se bavio narodnim pjevanjem - osvrnuo se na dosadašnje nastupe. Ponosan je na svoju transformaciju u Josipu Lisac, a jako mu se svidio Lozar kao Pavarotti. Je li očekivao prolaz u finale, kaže:

- Nikad, pa ni u ovom slučaju, ništa ne očekujem. Ali sretan sam i ponosan što sam stigao do finala.

Damir je pobijedio u liku Josipe Lisac, a kaže da je znao da će Josipa gledati nastup:

- Josipa ima iznimno karakterističan način pjevanja s kojim je jako lako otići u karikaturu. Drago mi je da sam izbjegao sve te zamke, napravio nastup s kojim sam baš zadovoljan i ono najljepše dobio Josipin poziv s pohvalom za isti.

Za odnos sa Sašom kaže da je izvrstan, još od Story Supernova natjecanju.

- Bio mi je gušt ponovno provesti više vremena s njim na zajedničkom projektu. Surađivali smo jednako uspješno kao u zajedničkom bendu. Ponosan sam na naše profesionalno opstajanje i nakon toliko godina.

Damir ističe kako cijelu karijeru razvije jedinstven izričaj, što pjevačima u TLZP ne pomaže:

- Kažu ti da sve zaboraviš i pjevaš kao netko drugi. Mislim da je u showu glumcima ipak lakše.

Za ljubav kaže da mu nikad ne nedostaje, da je ona pokretač svega.

- Trenutno sam sretan sam sa sobom i lijepo mi je tako u ovoj fazi u životu.

Megauloga višestruke dobitnice Grammyja pripala je Maji Bajamić. Za pobjedu će se boriti ulogom Christine Aguilere.

- Za kraj mi je ovo najveći izazov - kaže Maja, kojoj su najdraže uloge upravo ženske.

A što joj je donijela ova sezona:

- Za mene je ovo bilo veliko učenje, najveće dosad, usudila bi se reći. Natjecala sam se sa samom sobom, uživajući u transformacijama kolegica i kolega. Kompeticija prema njima je izostala.

Nastupila je kao Tina Turner i Eros Ramazzotti, a najteže joj je bilo obuzdati emocije na pozornici:

- Pred oči su mi počeli dolaziti flashbackovi djetinjstva, dida Jozo, moja ‘Imotska Lola’ koji je mi je uvik bia ludo velika podrška i vjetar krilima kad je u pitanju glazba, umjetnost i scena i kada su svi brinuli i govorili ‘radi nešto sigurno’, bla bla. On je govoria samo ti pivaj mila moja. Dolazio je na moje prve nastupe, bio ponosan...uspomena na njegov odlazak bolna je i ‘friška’, ali ja znam da je on tu. Suze su bile u očima, srce je lupalo trudila sam se ne trepnuti i obuzdati se. Uspjela sam i to mi je bio najveći izazov.

Kako kaže, kolege nije smatrala konkurencijom: - Kompeticija prema njima je izostala, ostala je u meni, prema samoj sebi. Ovaj projekt je jedna velika emocija za mene. Takav intenzitet, toliko emotivnih stvari na setu, koje su nas zauvijek spojile, znam to. Prvi put da sam zaista zavoljela ljude s kojima sam radila. Puno sam naučila, obogatili su me i hvala im.

Maja je pobijedila u petoj sezoni showa, a najdraži nastup spojio je njezin svijet:

- Pobjednički nastup mi je favorit. Otvorio mi je vrata Cabareta, izvodila sam plesne elemente u zraku i pjevala istovremeno. Spoj cijelog mog svijeta; glazba, sport, cabaret.

Smatra da su joj prednost u showu bile upravo volja za radom, vjera u sebe i beskrajna ljubav koju osjeća i daje dok je ‘u procesu, a za show kaže da je 'beskrajno vrijedno iskustvo'. Kaže da je si je upravo ona najveća podrška.