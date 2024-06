Finalistica 'Voicea' objavila prvu pjesmu uz Damira Urbana: 'Ona je čudesna, zaslužila je sve to...'

Finalistica showa 'The Voice' Ana Širić uz mentora Damira Urbana objavila svoju prvu pjesmu "Kažu svi da izmišljam". Nakon što je svojim sjajnim izvedbama, koje na YouTubeu broje ukupno više od pola milijuna pregleda, oduševila gledatelje showa The Voice, sada je zajedno sa svojim uzorom i mentorom Damirom Urbanom objavila po mnogočemu poseban prvi singl.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom natjecanja u showu, Ana Širić i Urban postali su prijatelji, a prije finala je mnogima omiljeni mentor zamolio gledatelje da mladu glazbenicu podrže i nakon što televizijsko natjecanje završi. Nije trebalo proći puno vremena da publika dočeka priliku za to budući da već sada mogu vratiti malo ljubavi i emocije Ani koja ih je oduševljavala svojim vokalom iz emisije u emisiju. Mnogi bi se mogli povezati s emotivniim prvijencem.

- Moja prva pjesma dolazi uz čuda koja me prate u posljednje vrijeme s osobom koju sada mogu zvati svojim prijateljem. Od nas, za Vas, iskreno iz srca i glasa. Suradnja se dogodila nakon The Voicea kada je Damir odlučio pokloniti mi svoj tekst i svoju pjesmu i pritom pjevati sa mnom i pomoći mi da se sva priča oko nje ostvari. Nikša Bratoš je pjesmu obogatio svojom gitarom i produkcijski uhvatio srž pjesme. Nadam se da će Vam se pjesma svidjeti i da će pronaći mjesto u vašim playlistama - najavila je Ana.

Foto: Milica Czerny Urban

Autor glazbe i teksta pjesme "Kažu svi da izmišljam" je Damir Urban, jedan od najsvestranijih i najkreativnijih glazbenika na domaćoj sceni, dok je autor aranžmana legendarni Nikša Bratoš. Za pjesmu je snimljen je i videospot u režiji Milice Czerny Urban koji će svoju objavu još malo pričekati, taman toliko da publika stigne naučiti stihove zaista posebne pjesme.

- Što sam više, tijekom The Voicea, upoznavao Anu, bio sam sve sigurniji da joj želim napraviti pjesmu i tako ju podržati u početku njezine, siguran sam, uspješne, glazbene karijere. 'Kažu svi da izmišljam' sam napravio baš za nju, nastojeći poštovati njezin senzibilitet i osobnost, a moje pojavljivanje u pjesmi je samo način da joj kažem da sam uz nju i da joj držim leđa. Veselim se što će pjesma, a uskoro i spot, ugledati svjetlo dana i nadam se, sretno doputovati do srca Aninih slušatelja. Ona je to svojom čudesnom izvedbom, sigurno zaslužila! - objasnio je Damir Urban kako je došlo do suradnje.

Foto: Milica Czerny Urban

Nije iznenađenje što se ova suradnja ostvarila budući da se Urban voli okružiti pozitivnim mladim ljudima koji vjeruju da, kako je sam rekao, glazbom mogu mijenjati svijet. Ana je zasigurno jedna od njih, a na publici sada ostaje da to prepozna i u pjesmi.