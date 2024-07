Finska kraljica slide gitare stiže na Blues Festival, a za 24sata otkriva: 'Napravit ću show!'

U Kastvu je od 15. do 21. srpnja na rasporedu Jerry Ricks Blues Festival. Jedna od najvećih zvijezda festivala je 'finska kraljica slide gitare' Erja Lyytinen, koja nastupa 20. srpnja. U razgovoru nam je otkrila da gitaru svira od svoje 15. godine....

- I imala sam sreće dijeliti pozornicu s nekim nevjerojatnim glazbenicima. Dugo je trajao put da dođem do mjesta gdje sam sada. A biti nazvana 'Kraljicom' je lijepo.

Što za vas znači blues?

- Zaljubila sam se u blues s osamnaest godina. Kada sam počela svirati gitaru, blues ljestvice bile su prve koje sam naučila. Kasnije sam također imala priliku posjetiti Mississippi, rodno mjesto bluesa, i to je imalo ogroman utjecaj na mene. Za mene je blues stanje uma, emocija, osjećaj, sirov zvuk električne gitare i melankoličan ton glasa.

Carlos Santana je za vas rekao: "Ona je budućnost." Tome u prilog ide i činjenica da ste radili s ljudima poput Joea Bonamasse i da ste otvarali koncerte za Toma Jonesa, kao i za Jennifer Batten, gitaristicu Michaela Jacksona. Kako su došle te suradnje?

- Oh, biti na pozornici zajedno s Carlosom Santanom bio je vrhunac moje karijere do sada! Također, dijeliti pozornicu s Jennifer Batten bilo je fantastično!! Oboje smo predavali glazbu u jednom njemačkom glazbenom kampu i upoznali smo se tijekom pauza za ručak. Kada sam snimala svoj album "Another World", pomislila sam zamoliti Jennifer da bude gost na njemu, jer je ona sjajna sviračica! Ona svira na pjesmi "Snake in The Grass" koja je postala vrlo zanimljiv broj na albumu. Također smo zajedno održali nekoliko koncerata u Finskoj i zaista je bila čast dijeliti pozornicu s njom.

Album 'Stolen Hearts' nastao je tijekom teškog razdoblja u vašem životu. Kada pišete pjesme, što vam je važno prenijeti kroz njih?

- Pisanje pjesama za mene je kao odlazak na terapiju. Stavljam svoje misli i teže osjećaje u pjesme, naravno i dobre osjećaje, ali da, uglavnom obrađujem teške teme i emocije koje osjećam ili stvari koje se događaju oko mene. Na mom posljednjem studijskom albumu "Waiting for the Daylight" imala sam pjesmu o nasilju u školama, što je važna tema. Također sam pjevala o gubitku prijatelja zbog dugotrajne bolesti u pjesmi "Waiting for the Daylight".

Što možemo očekivati na Jerry Ricks Blues Festivalu u Kastvu?

- Bit će to moj prvi posjet Hrvatskoj i jako se radujem svirati na festivalu! To je ono što zaista volim u svom poslu, putovati na nova mjesta i svirati za novu publiku. Planiramo sastaviti energičan blues show u interakciji s publikom i naravno, bit će puno glasne gitare! Svirat ćemo pjesme s mojih prethodnih studijskih albuma, ali možda ubacimo i koju pjesmu Jimija Hendrixa.

Kako provodite svoje vrijeme kada ne stvarate ili ne nastupate?

- Kada ne nastupam, zauzeta sam uredskim poslovima. Također sam majka i imam obitelj. Tako da uvijek ima posla, nikad mi nije dosadno. Ali ako mogu, pokušavam se opustiti tijekom tjedna gledajući filmove ili serije. Također volim planinarenje i vježbanje. To mi drži um svježim.

