Me\u0111utim, Uro\u0161 je priznao kako je pjevao te ve\u010deri. Srpski mediji pi\u0161u kako mu je bilo nagla\u0161eno da je na njegovom nastupu bio velik broj ljudi, bez po\u0161tivanja socijalne distance i ostalih propisanih mjera. On je na to rekao kako bi o tome trebao brinuti gazda kluba, a on je samo radio svoj posao.\u00a0

- Ne mogu o tome pri\u010dati, ja to ne odre\u0111ujem. Pozvan sam da tamo nastupam, a po\u0161tivanje mjera nije do mene. To nema veze sa mnom. Nisam ja odredio koliko \u0107e ljudi do\u0107i - rekao je \u017divkovi\u0107 za Telegraf.rs.

Pitali su ga je li se prije nastupa raspitao ho\u0107e li biti ispo\u0161tovane propisane mjere, s obzirom na to da neke njegove kolege ne \u017eele raditi u situaciji koja nije sigurna.\u00a0

- Cijeli grad je radio, a ne samo klub u kojem sam ja nastupao. Svaka \u010dast onima koji ne \u017eele nastupati, ali opet ka\u017eem da sam pozvan samo da odradim svoj posao. O ostalome treba razmi\u0161ljati gazda - zaklju\u010dio je pjeva\u010d.\u00a0

