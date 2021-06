Organizirat će se od 11. lipnja do 12. srpnja u središtu Zagreba. Nakon Strossmayerovog trga događanje se seli na zeleni Tuškanac, na plato nekadašnjeg igrališta Cibone.

Bit će to mjesto dobre zabave, uz nastupe bendova i DJ’a, kutka za djecu i razne pop-up ove poput buvljaka, radionica graffita, plesnih večeri by Nicolas Quesnoit i Ksenija Quesnoit Plušćec iz Plesnog centra Zagreb by Nicolas i nedjeljnih dječjih događanja u dječjem kutku.,

Valja spomenuti i gastro segment u kojem će se predstaviti udruga Chef kuha doma, restoran El Toro, Institut za burgere by Mate Janković, Street pizza, Asian Garden by Marko Palfi i kreativan Le Kolač s novim okusima.

Ovo će mjesto vjerujemo postati i omiljen zeleni ekran za gledanje utakmica europskog prvenstva uz sočan Lidlov kutak Grill&Chill.

Radno vrijeme Festivala je radnim danom od 14h do 23h, a vikendom od 11h do 23h.