Foster the People premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu

Foster the People, američki indie pop bend iz Los Angelesa, osnovan je 2009. godine pod vodstvom multiinstrumentalista Marka Fostera. Članovi benda su Foster, koji je ujedno i frontmen, te Isom Innis na klavijaturama. Proslavili su se pjesmom 'Pumped Up Kicks' iz 2010. godine, koja je izazvala oduševljenje kritičara diljem svijeta i čak osam tjedana provela na trećem mjestu Billboardove ljestvice Hot 100.

Debitantski album 'Torches' iz 2011. godine donio im je tri nominacije za nagradu Grammy, dok je pjesma ‘Pumped Up Kicks’ postala svojevrstan simbol njihove rane karijere. Drugi album, 'Supermodel' iz 2014., dosegao je treće mjesto Billboard 200 ljestvice, dok je treće studijsko izdanje 'Sacred Hearts Club', koje je uključivalo zarazni hit 'Sit Next to Me', postalo četverostruko platinasto.

U razdoblju od 2018. do 2021. bend je obogatio diskografiju s nekoliko singlova, dva EP-a i reizdanjem albuma. Njihov najnoviji studijski album 'Paradise State of Mind', objavljen 16. kolovoza 2024., oduševio je kritiku i još jednom potvrdio njihov status jednih od najzanimljivijih izvođača na suvremenoj glazbenoj sceni.

Foster the People se pridružuju sedamnaestom izdanju INmusic festivala koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 23. do 25. lipnja 2025. godine.

Pridružuju se već najavljenim velikim imenima svjetske glazbene scene: Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal i Yard Act.'