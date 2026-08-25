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FOTO Bezos obožava Hrvatsku: S golišavom Lauren tulumario kraj Cresa, kupali se na Korčuli

Gotovo svako ljeto jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeff Bezos, uživa u Hrvatskoj. Iako je do sada stizao uglavnom na odmor sa suprugom Lauren Sanchez i slavnim prijateljima, sada je došao poslovno. Na Mljetu se osnivač Amazona Bezos našao sa suosnivačem WhatsAppa Janom Koumom.
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Jeff Bezos i Lauren Sanchez priredili raskošnu pjena-zabavu kod Cresa uoči vjenčanja u Veneciji
U lipnju prošle godine Jeff i Lauren napravili su pjena party na svojoj jahti koja je tada bila kod Cresa. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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U lipnju prošle godine Jeff i Lauren napravili su pjena party na svojoj jahti koja je tada bila kod Cresa. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Komentari 3

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