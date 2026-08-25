FOTO Bezos obožava Hrvatsku: S golišavom Lauren tulumario kraj Cresa, kupali se na Korčuli

Gotovo svako ljeto jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeff Bezos, uživa u Hrvatskoj. Iako je do sada stizao uglavnom na odmor sa suprugom Lauren Sanchez i slavnim prijateljima, sada je došao poslovno. Na Mljetu se osnivač Amazona Bezos našao sa suosnivačem WhatsAppa Janom Koumom.
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U lipnju prošle godine Jeff i Lauren napravili su pjena party na svojoj jahti koja je tada bila kod Cresa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
U lipnju prošle godine Jeff i Lauren napravili su pjena party na svojoj jahti koja je tada bila kod Cresa. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
U lipnju prošle godine Jeff i Lauren napravili su pjena party na svojoj jahti koja je tada bila kod Cresa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Proslavili su tako 19. rođendan njenog sina Evana, a par te tih dana pripremao i za velebno vjenčanje koje se kasnije održalo u Veneciji.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Imali su na jahti cijelo društvo koje je opušteno uživalo...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Prije Cresa, Bezosova luksuzna jahta, Koru, i prateća brodica Abeona, snimljene su u marini Kaštela.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Par se ukrcao 10. lipnja, a put ih je zatim odveo prema otoku Hvaru, gdje su se usidrili u blizini Starog Grada.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Večer su proveli u jednom od tamošnjih ekskluzivnih restorana, a već idući dan produžili su prema Korčuli.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U kolovozu 2023. godine jahta Jeffa Bezosa također je krstarila Jadranom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Luksuzna jahta snimljena je u blizini Dubrovnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Osnivač Amazona i njegova zaručnica ručali su na otoku Šipanu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Paru, koji je zajedno od 2019. godine, pridružilo se nekoliko njihovih prijatelja.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
S njima je ranije na luksuznoj jahti vrijednoj 500 milijuna dolara bila i Demi Moore.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Jeff, Lauren Sanchez i njihovi prijatelji bili su dobro raspoloženi.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Jeli su i pili u jednom restoranu na otoku Šipanu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Jeffu je društvo pravio i još jedan par. Na jahti su u Hrvatsku stigli i Orlando Bloom i Katy Perry.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Jelena Pavković/canva
Foto Jelena Pavković/canva