FATIMA BOSCH
FOTO Bikini, skandali pa kruna: Fatima Bosch oduševila fanove, ovako je postala Miss Universe
Fatima Bosch se u nedjelju pojavila na paradi u gradu Villahermosa u Meksiku te oduševila svoje obožavatelje. Uoči toga imala je konferenciju za medije na kojoj je zasjala u plavoj kombinaciji s krunom na glavi. No, njezin put do nje nije bio lak...
Meksikanka Fatima Bosch oduševila je svoje brojne sugrađane u nedjelju na paradi.
| Foto: Luis Manuel Lopez
Meksikanka Fatima Bosch oduševila je svoje brojne sugrađane u nedjelju na paradi. |
Foto: Luis Manuel Lopez
Meksikanka Fatima Bosch oduševila je svoje brojne sugrađane u nedjelju na paradi.
| Foto: Luis Manuel Lopez
U plavoj haljini pojavila se na konferenciji za medije uoči parade.
| Foto: Luis Manuel Lopez
Njezin put do krune Miss Universe nije bio lak.
| Foto: Luis Manuel Lopez
Foto Luis Manuel Lopez
Foto Luis Manuel Lopez
Foto Luis Manuel Lopez
Foto Luis Manuel Lopez
Obilježili su ga brojni skandali
| Foto: Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Tijekom prijenosa uživo, izvršni direktor natjecanja, Nawat Itsaragrisil, javno ju je prozvao i kritizirao, navodno je nazvavši "glupom".
| Foto: Profimedia
Bosch je u znak prosvjeda napustila prostoriju, a za njom je, u znak solidarnosti, krenulo i nekoliko drugih natjecateljica.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Incident je izazvao burne reakcije, a predsjednik Organizacije Miss Universe, Raul Rocha Cantu, stao je u Fátiminu obranu
| Foto: Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Cijelu situaciju dodatno su zakomplicirale ostavke nekoliko članova žirija koji su upozoravali na navodne nepravilnosti i sukobe interesa unutar organizacije.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Foto Athit Perawongmetha
Kasnije se pričalo i kako je Boschina pobjeda namještena, a publika je bila bijesna.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Chalinee Thirasupa