FOTO Bikini, skandali pa kruna: Fatima Bosch oduševila fanove, ovako je postala Miss Universe

Bikini, skandali pa kruna: Fatima Bosch oduševila fanove, ovako je postala Miss Universe

Fatima Bosch se u nedjelju pojavila na paradi u gradu Villahermosa u Meksiku te oduševila svoje obožavatelje. Uoči toga imala je konferenciju za medije na kojoj je zasjala u plavoj kombinaciji s krunom na glavi. No, njezin put do nje nije bio lak...