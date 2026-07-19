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U NJIMA ZAVODILA I BIVŠE

FOTO Bikiniji i tangice njezin su zaštitni znak: Maja Šuput voli svoje badiće, evo kako joj stoje

Maja Šuput u nekoliko je navrata komentirala kako s putovanja kući dolazi s badićem, umjesto sa suvenirom. Kaže kako ima oko 150 badića, a uvijek ju podsjeti na neku zemlju u kojoj je bila. Naša pjevačica u bikinijima je zavela i svoje bivše, a u galeriji pogledajte njezinu pozamašnu kolekciju.
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FOTO Bikiniji i tangice njezin su zaštitni znak: Maja Šuput voli svoje badiće, evo kako joj stoje
Pjevačica Maja Šuput obožava badiće, a na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije s putovanja. Iz svake zemlje koju je posjetila kući je donijela po jedan badić. | Foto: Instagram/Maja Šuput
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Pjevačica Maja Šuput obožava badiće, a na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije s putovanja. Iz svake zemlje koju je posjetila kući je donijela po jedan badić. | Foto: Instagram/Maja Šuput
Komentari 2

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