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LJEPOTICA SLAVI 44. ROĐENDAN

FOTO Bila je Miss svijeta pa je osvojila i Hollywood: Evo kako se mijenjala Priyanka Chopra

Priyanka Chopra Jonas indijska je glumica, producentica, pjevačica i bivša manekenka koja je ostvarila zavidnu karijeru u Bollywoodu, ali i u Hollywoodu. Svjetsku je prepoznatljivost stekla nakon što je 2000. godine osvojila titulu Miss svijeta, a tijekom godina izgradila je status jedne od najuspješnijih i najutjecajnijih indijskih umjetnica svoje generacije. Danas slavi 44. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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World premiere of the film The Bluff in Los Angeles
Rođena je u pandžapskoj obitelji čiji su roditelji bili liječnici u indijskim oružanim snagama. Zbog prirode njihova posla obitelj se tijekom njezina djetinjstva često selila po različitim dijelovima Indije. Sredinom devedesetih godina boravila je kod rodbine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pohađala škole u Iowi, New Yorku i Massachusettsu. Po povratku u Indiju planirala je studirati zrakoplovno inženjerstvo, no njezin se životni put iznenada promijenio kada je obitelj prijavila njezine fotografije na izbor za Miss Indije. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Rođena je u pandžapskoj obitelji čiji su roditelji bili liječnici u indijskim oružanim snagama. Zbog prirode njihova posla obitelj se tijekom njezina djetinjstva često selila po različitim dijelovima Indije. Sredinom devedesetih godina boravila je kod rodbine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pohađala škole u Iowi, New Yorku i Massachusettsu. Po povratku u Indiju planirala je studirati zrakoplovno inženjerstvo, no njezin se životni put iznenada promijenio kada je obitelj prijavila njezine fotografije na izbor za Miss Indije. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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