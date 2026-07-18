FOTO Bila je Miss svijeta pa je osvojila i Hollywood: Evo kako se mijenjala Priyanka Chopra

Priyanka Chopra Jonas indijska je glumica, producentica, pjevačica i bivša manekenka koja je ostvarila zavidnu karijeru u Bollywoodu, ali i u Hollywoodu. Svjetsku je prepoznatljivost stekla nakon što je 2000. godine osvojila titulu Miss svijeta, a tijekom godina izgradila je status jedne od najuspješnijih i najutjecajnijih indijskih umjetnica svoje generacije. Danas slavi 44. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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Rođena je u pandžapskoj obitelji čiji su roditelji bili liječnici u indijskim oružanim snagama. Zbog prirode njihova posla obitelj se tijekom njezina djetinjstva često selila po različitim dijelovima Indije. Sredinom devedesetih godina boravila je kod rodbine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pohađala škole u Iowi, New Yorku i Massachusettsu. Po povratku u Indiju planirala je studirati zrakoplovno inženjerstvo, no njezin se životni put iznenada promijenio kada je obitelj prijavila njezine fotografije na izbor za Miss Indije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rođena je u pandžapskoj obitelji čiji su roditelji bili liječnici u indijskim oružanim snagama. Zbog prirode njihova posla obitelj se tijekom njezina djetinjstva često selila po različitim dijelovima Indije. Sredinom devedesetih godina boravila je kod rodbine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pohađala škole u Iowi, New Yorku i Massachusettsu. Po povratku u Indiju planirala je studirati zrakoplovno inženjerstvo, no njezin se životni put iznenada promijenio kada je obitelj prijavila njezine fotografije na izbor za Miss Indije.
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rođena je u pandžapskoj obitelji čiji su roditelji bili liječnici u indijskim oružanim snagama. Zbog prirode njihova posla obitelj se tijekom njezina djetinjstva često selila po različitim dijelovima Indije. Sredinom devedesetih godina boravila je kod rodbine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pohađala škole u Iowi, New Yorku i Massachusettsu. Po povratku u Indiju planirala je studirati zrakoplovno inženjerstvo, no njezin se životni put iznenada promijenio kada je obitelj prijavila njezine fotografije na izbor za Miss Indije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Na izboru za Miss Indije 2000. godine osvojila je drugo mjesto, što joj je omogućilo nastup na izboru za Miss svijeta iste godine. Pobjeda na tom prestižnom natjecanju otvorila joj je vrata filmske industrije i vrlo brzo dobila je prve glumačke angažmane. Njezin filmski debi ostvarila je u tamilskom filmu "Thamizhan" iz 2002. godine, koji je ostao njezin jedini film na tamilskom jeziku. Ubrzo nakon toga pojavila se u hindskom filmu "The Hero: Love Story of a Spy", a iste godine ostvarila je prvi veliki komercijalni uspjeh romantičnom dramom "Andaaz".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Početkom 2000-ih godina Priyanka Chopra postupno se nametnula kao jedna od vodećih glumica Bollywooda. Posebno je zapažena bila u romantičnoj komediji "Mujhse Shaadi Karogi", dok joj je uloga manipulativne žene u sudskoj drami "Aitraaz" iste godine donijela brojne pohvale kritike i potvrdila njezinu glumačku svestranost. Uslijedili su uspješni filmovi poput "Krrish" i "Don" iz 2006. godine.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Jedan od najvažnijih trenutaka njezine karijere dogodio se 2008. godine kada je za glavnu ulogu u filmu "Fashion" osvojila Nacionalnu filmsku nagradu za najbolju glumicu. Film je prikazao tamnu stranu modne industrije, a njezina izvedba ocijenjena je jednom od najboljih u karijeri. Nastavila je nizati uspješne projekte, među kojima se ističu "Dostana", "Kaminey" te posebno "What's Your Raashee?", u kojem je odigrala čak dvanaest različitih likova, od kojih je svaki predstavljao jedan horoskopski znak.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Tijekom sljedećeg desetljeća nastavila je niz uspješnica. Nastupila je u filmovima "Don 2", "7 Khoon Maaf", "Agneepath", "Barfi!", "Krrish 3", "Gunday", "Mary Kom", "Dil Dhadakne Do", "Bajirao Mastani" i "The Sky Is Pink" Posebno su hvaljene njezine interpretacije složenih i emocionalno zahtjevnih likova, a sposobnost prilagodbe različitim filmskim žanrovima učvrstila je njezin status jedne od najcjenjenijih indijskih glumica.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Osim glume, okušala se i u glazbi. U suradnji s američkom menadžericom Anjulom Acharijom potpisala je ugovor s diskografskom kućom Interscope Records te objavila nekoliko singlova. Pjesma "In My City", snimljena s will.i.amom, i "Exotic", u suradnji s Pitbullom, privukle su međunarodnu pozornost, iako njezina glazbena karijera nije dosegla uspjeh kakav je ostvarila na filmu.
| Foto: TOLGA AKMEN
Veliki iskorak na američkom tržištu ostvarila je 2015. godine kada je dobila glavnu ulogu u televizijskoj seriji "Quantico". Tumačila je agenticu FBI-ja Alex Parrish, čime je postala prva glumica južnoazijskog podrijetla koja je nosila glavnu ulogu u američkoj televizijskoj seriji emitiranoj na jednoj od velikih nacionalnih mreža. Uspjeh serije otvorio joj je vrata Hollywooda, gdje je debitirala u filmu "Baywatch". Nakon toga pojavila se u filmovima "A Kid Like Jake", "Isn't It Romantic", "We Can Be Heroes", "The White Tiger", "The Matrix Resurrections", "Love Again", "Heads of State" i "The Bluff".
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Priyanka Chopra redovita je gošća najvažnijih svjetskih filmskih i modnih događanja, uključujući Met Galu i Filmski festival u Cannesu. Kao međunarodno prepoznatljiva zvijezda sudjelovala je i kao voditeljica odnosno prezenterica na dodjelama Oscara, Zlatnih globusa i nagrada BAFTA.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Uz profesionalnu karijeru, poznata je i po snažnom humanitarnom djelovanju. Godine 2011. osnovala je Zakladu Priyanka Chopra za zdravlje i obrazovanje, koja pomaže djeci u Indiji osiguravajući im pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Također je 2015. godine osnovala produkcijsku kuću Purple Pebble Pictures s ciljem promicanja mladih talenata i regionalne kinematografije u Indiji. Produkcijska kuća producirala je filmove na nekoliko indijskih jezika, a film "Paani", koji je producirala, osvojio je Nacionalnu filmsku nagradu za najbolji film o zaštiti okoliša.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Njezin dugogodišnji humanitarni rad prepoznali su i Ujedinjeni narodi. Nakon deset godina suradnje s UNICEF-om, 2016. godine imenovana je ambasadoricom dobre volje te organizacije. Iste godine indijska vlada dodijelila joj je Padma Shri, četvrto najviše civilno odličje u zemlji, kao priznanje za doprinos umjetnosti i društvu.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Na privatnom planu Priyanka Chopra udala se u prosincu 2018. godine za američkog glazbenika Nicka Jonasa, člana popularnog sastava Jonas Brothers.
| Foto: Privatna arhiva/pixsell
Njihovo vjenčanje, održano prema hinduističkim i kršćanskim običajima, privuklo je veliku međunarodnu pozornost. Par je zajedno nastupio i u nekoliko glazbenih spotova grupe Jonas Brothers, uključujući pjesme "Sucker" i "What a Man Gotta Do". Godine 2022. dobili su kćer Malti Marie Chopra Jonas, rođenu putem surogat-majčinstva.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Foto FRED GREAVES/REUTERS
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Foto ANVE, MIBA, BRAC
Foto ANVE, MIBA, BRAC
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
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Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram