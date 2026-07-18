FOTO Bila je Miss svijeta pa je osvojila i Hollywood: Evo kako se mijenjala Priyanka Chopra

Na izboru za Miss Indije 2000. godine osvojila je drugo mjesto, što joj je omogućilo nastup na izboru za Miss svijeta iste godine. Pobjeda na tom prestižnom natjecanju otvorila joj je vrata filmske industrije i vrlo brzo dobila je prve glumačke angažmane. Njezin filmski debi ostvarila je u tamilskom filmu "Thamizhan" iz 2002. godine, koji je ostao njezin jedini film na tamilskom jeziku. Ubrzo nakon toga pojavila se u hindskom filmu "The Hero: Love Story of a Spy", a iste godine ostvarila je prvi veliki komercijalni uspjeh romantičnom dramom "Andaaz". | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS